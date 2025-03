'NA DAN TRAGEDIJE, VIDITE STRAVIČNE SCENE' Brnabić iz Niša: Protesti se sveli na puko nasilje, niko nema pravo da svojata tragediju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se građanima iz Niša.

- I ja takođe u svoje ime želim da izrazim najdublje saučešće porodici Vukašina Crnčevića. Niko nema pravo da je svojata i niko nema pravo da je koristi da deli ljude u Srbiji. Od početka protesta koji su kao organizovani pod plaštom empatije i želje za pravdom, gandijevske proteste, do danas, sve to se svelo na puko nasilje. Potpuno nerazumno nasilje, potpirivanje mržnje i podela, maltretiranje građana - kazala je Brnabić.

Kako je rekla, oni koji su nam pričali da su protiv nasilja su nam, samo u današnjem danu, pokazali da je jedina ideologija koju imaju nasilje i mržnja.

- Od jutros, kada su blokirali 2 garaže GSP-a, do večeras kada su zabranili jedan skup, oni su sebi dali za pravo da nekom zabrane da se negde okupi, da priča i razgovara. I vi vidite da je to sasvim jasno jedna totalitarna, fašistička ideologija koju Srbija nikada nije i nikada neće baštiniti - istakla je ona.

- Neko pomisli da nekome može da branis lobodu kretanja, govora, okupljanja, da etiketira ljude. Na dan kada smo zbog tragedije izgubili još jedan mladi život, vi vidite stravične scene. Ljudi koji govore da traže pravdu da te porodice, taj dan se okupe sadistički, sladostrasno, muče i mrcvare neke ljude, gađaju ih kamenjem, jajima, flašama, jure ih, vređaju i dok sve to rade imaju osmeh na usnama. Za njih je to nasilje zabava. To je meni i većini građana potpuno nejasno, kako postoje ti ljudi? Kako su ljudi, poput dekanice Filozofskog fakulteta, od mladih ljudi napravili to, iz njih izvukli sve najgore što postoji, svaku najgoru ljudsku osobinu koju smo danas videli - decidna je Brnabić.

Autor: Dubravka Bošković