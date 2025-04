'DANAS IMAMO MEDIJE KOJI SMEJU DA KRITIKUJU VLAST!' Brnabić: Imamo medije na koje politika ne utiče! Studenti da prekinu teror nad radnicima RTS

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti iz Doma Narodne skupštine.

Brnabić se na početku osvrnula zahtev za zakazivanje sednice odbora za kulturu i informisanje ističući da u ovom trenutku predsedica odbora Nevena Đurić nije u zemlji.

- Danas smo videli poslanike bivše vlasti koji su se usudili da pričaju o tako važnoj temi kao što je sloboda medija i to ne želim da dopustim bez odgovora. Mnogo toga se promenilo, danas imamo medije koji smeju da kritikuju vlast, imamo medije koji se zovu istraživački, imamo mnogo dramatično drugačiju medijsku sliku nego u vreme dok su bili oni koji su nas danas kritikovali.

- Elem, danas su oni podneli zahtev za sazivanje sednice Odbora za kulturu i informisanje. Mi smo uveli princip i praksu da na sve zahteve bivše vlasti, današnje opozicije, reagujemo. Mi smo odmah sazvali devetu sednicu Odbora za kulturu i informisanje koja će se održati u ponedeljak 28. aprila u 15.00.

- Dakle, nikakvih problema nemamo da razgovaramo na bilo koju temu, tako i na ovu temu. Posebno zadovoljstvo da razgovaramo na temu slobode medija, jer što se tiče važnosti REM-a, odnosno regulatornog tela za elektronske medije, mi se slažemo da je to izuzetno važno. Samo još jednom, nemojte pridike o tome da nam drže ovi iz bivše vlasti, zato što ću evo sada za sve građane Republike Srbije da citiram i da podsetim kako je bilo stanje u medijima dok su oni vodili Srbiju. 2011. godine na Skupštini Evropske federacije novinara istaknuto je da su novinari u Srbiji, citiram, osiromašeni, poniženi, ućutkani i uplašeni.

- To je bilo dok su na vlasti bili i ovi koji nam danas pričaju o slobodi medija i drže pridike o izboru članova Saveta REM-a. Evropski parlament je rezolucijom u januaru 2011. godine izrazio zabrinutost zbog kontrole medija i mešanja u medijski sektor, zbog napada i pretnji srpskim novinarima, kao i zbog nedovoljnog pristupa internetu građanima Srbije što je neophodno za slobodu medija. Takve probleme mi danas u Srbiji nemamo. A Savet za borbu protiv korupcije je te 2011. godine, savet koji je vodila tada Verica Barać, u svom izveštaju naglasio, odnosno zaključio, da je nad medijima u Srbiji vršen snažan politički pritisak i da je nad medijima u Srbiji vlast predvođena Demokratskom strankom uspostavila, citiram, potpunu kontrolu. Izveštaj je naveo da više ne postoje mediji iz kojih građani mogu da dobiju potpune i objektivne informacije. Mediji u Srbiji su zarobljeni, a vlast i kontrolu nad medijima uspostavila preko najbližih saradnika predsednika Srbije Borisa Tadića, Srđana Šapera i Dragana Đilasa, izjavila je predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Pa citiram dalje, nekako se u Srbiji podudarilo da su najmoćniji u medijskoj sferi i najbliži državnom vrhu, pa su dva vrlo bliska čoveka predsedniku Srbije, Srđan Šaper i Dragan Đilas, preko svojih medijskih firmi uspostavili potpunu kontrolu medijskog prostora.

- Tako da je to samo delić onoga o čemu su govorile međunarodne institucije, međunarodne organizacije, ali i Savet za borbu protiv korupcije o stanju u medijima u Srbiji dok su upravo dotične osobe bile na vlasti i vodile Srbiju. Još jednom, poštovani građani, dali su nam zahtev da imamo hitnu sednicu Odbora za kulturu i informisanje na temu REM-a, odmah smo, kao i uvek, prihvatili to, zakazali i sazvali sednicu Odbora za kulturu i informisanje za ponedeljak, 28. april, u 15. časova. I još jedna stvar koju želim da naglasim, s obzirom na to da su narodni poslanici posebnu pažnju posvetili tome šta su oni jadni kao opozicija još dodatno mogli da urade, smatram da su to uradili kako bi nekako pokušali da se približe ovim studentima-blokaderima koji su se već xy puta ogradili od njih. Reći ću vam šta su mogli da urade, da su bili odgovorni i ozbiljni ljudi, da su bili odgovorna i ozbiljna opozicija. Mogli su da se prijave da vode predsedavajući Odborom za kulturu i informisanje kao što su to radili u prethodnom sazivu kada je odborom predsedavao Siniša Kovačević, dakle opet čovek iz opozicije. Mogli su to, ali nisu hteli, zato što su neodgovorni, neozbiljni, a naročito politički kratkovidni. Te nisu u tom trenutku, kako bi zaradili koji lajk na Twitteru, odustali od toga i da imaju potpredsednike Narodne skupštine kao i da vode različite odbore, što smo im pružili kao mogućnost, naravno, u najboljem demokratskom maniru koje je ovde uvela Srpska napredna stranka mnogo pre mene, dakle ništa od toga nisu prihvatili, te sada kada se pitaju šta su još mogli da urade, mogli su mnogo.

- Želim još jednom, usled izbor kandidata za Savet REM-a, da pozovem studente blokadere da prekinu sa blokadom RTS, da prekinu maltretiranje i teror nad radnicima RTS koji je danas ušao u osmi dan, što je preko 200 sati terora, zabrane rada, zabrane da neko unese hranu, izađe i bude sa svojom porodicom za Uskrs ili da se na adekvatan način oda pošta za poginule u NATO agresiji. Prvi put u 25. godina RTS nije mogao da prenosi komemorativni skup kako bi obeležili agresiju odnosno brutalno ubistvo i ratni zločin nad ovom zemljom. Nažalost 16 ljudi je tada izgubilo život.

- Pozivam da se prekine blokade, pozivam na razgovore, pozivam da se prekine maltretiranje i ponižavanje ljudi, pozivam da se prekine progon i pretnje, koje vidimo evo već praktično deveti dan ispred RTS. Vratimo se razgovorom, razgovor je lekovit. Izvolite ako imate pitanje.

Brnabić je komentarisala i nedolazak rektora Vladana Đokića na sastanak sa premijerom Đurom Macutom.

- Ovih dana ću još dodatno govoriti o tome, zato što mi je ovo izuzetno važno i smatram da treba da bude važno ili jedna od najvažnijih stvari za sve građane Srbije, zato što svi mi trpimo ovih poslednjih pet meseci na različite načine, ali ovo već dovodi u pitanje i povećanje plata i penzija i ja se nadam da će uz veliku podršku i savete predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i nove vlade Republike Srbije da se izbori i da ćemo vratiti našu ekonomiju i naš rast na noge, iako je juče Međunarodni monetarni fond smanjio prognoze rasta za ovu godinu, što je direktna posledica petomesečnog maltretiranja i blokada. A to maltretiranje i blokade u stvari dolaze, pre svega, od rektora i naravno dekana. Ne dolaze, još jednom ću reći, moje mišljenje, od studenata blokadera. Studenti blokaderi ne mogu da blokiraju fakultete.

- Pod jedan, nema ih ni približno dovoljno i nikada ih nije ni bilo, i pod dva, koliko god da ih ima, zna se da fakulteti moraju da nastave da rade. Blokirao ih je rektor i blokirali su ih dekani. Ono što je zanimljivo i što nam govori, a što je prilično zastrašujuće za mene, jeste što nam govori ovo odbijanje sastanka sa predsednikom vlade, gospodinom Macutom, a to je očigledno da rektor ne razmišlja svojom glavom, već da prati naredbe i uputstva od nekog drugog lica. Zato što se ovo dešava drugi put. Rektor je prvobitno prihvatio sastanak sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem, kada ga je pozvao. Učestvovao je u ovim dogovorima. Video je nacrt pisma koje mu je upućeno iz predsedništva za taj sastanak. Dao je svoje komentare, napravio određene promene u tom pismu. Potvrdio da će pozitivno odgovoriti. I onda se sutradan javio i rekao da neće da dođe na sastanak. Ko je rektoru naknadno zabranio da dolazi na ovaj sastanak? Rektor Đokić je isto to uradio sada i sa predsednikom vlade, gospodinom Macutom. Rektor je sve informacije koje je iskoristio da otkaže današnji sastanak, koji je juče bio dogovoren, imao i juče. Informaciju da postoji krivična prijava zbog diskriminacije. Informaciju od 31. marta od tužilaštva, Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

- A onda je došlo pitanje, a ko mu je onda rekao da otkaže sastanak? Zato što je nemoguće da ista osoba pristaje na sastanke, učestvuje u dogovoru oko tih sastanaka, kao što je učestvovao sa kabinetom predsednika Republike, radi na pozivnom pismu i onda odjednom dobija misteriozni telefonski poziv ili kakav god drugi razgovor licem u lice četiri oka, nakon koga on menja svoje mišljenje drastično i odbija sastanke koje je već prethodno dogovorio i na koje je pristao. Dakle, rektor Đokić ne razmišlja svojom glavom, već radi po nekom nalogu. I mislim da je njegova dužnost, kao i dužnost slobodnih medija, da pokušaju da saznaju, a njegova da kaže, po čijem nalogu on to radi. Zbog čega on prihvata sastanke, a onda ih naprasno u roku od 24 časa ili kraćem vremenu odbija. Po čijem nalogu, rektore Đokiću? Zato što ovo nisu vaše odluke. Vaša je bila da prihvatite razgovore. Ali svejedno, očigledno je da je ovde u igri nešto mnogo veće od rektora i mnogo kompleksnije. I da je rektor Đokić, ja pričam ponovno samo moje mišljenje, samo oruđe, alatka u nečijim rukama, u rukama nekog, ko preko univerziteta, tamo gde najviše boli, ono što je najosetljivije za društvo, a to je obrazovanje, sruši ustavni poredak u Republici Srbiji.

- Što se tiče čitavog postupka u REM-u, ono što je meni zanimljivo i što javnost mislim da treba da zna, a to je da su svi oni, svih sedam kandidata koji su se povukli iz postupka, potpisali svoju saglasnost da budu kandidati i da se nisu povukli na početku tog procesa, da se nisu povukli ni na sredini tog procesa, da su se povukli na samom kraju tog procesa, toliko im je bio netransparentan taj proces, da su se povukli u trenutku kada je Odbor za kulturu i informisanje već podneo finalnu listu kandidata Skupštini da bude diskutovana. Da nisu želeli da blokiraju taj proces, postojale su nedelje u kojima smo mogli da razgovaramo o problemima. Ovo je bila čista opstrukcija i iskreno da vam kažem, čista opstrukcija Evropskog puta Srbiji, ništa drugo do toga. Na kraju krajeva, imaće ova Srbija REM.

Autor: Jovana Nerić