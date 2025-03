'SVI ZAJEDNO PLANIRALI DRŽAVNI UDAR' Brnabić: Ono što je najšokatnije u snimku je uloga Univerziteta! Odgovorite ODMAH na ova pitanja

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se na konferenciji za medije.

Brnabić je osvrnuvši se na snimak koji je isplivao rekla da planiranje državnog puča može rezultirati masovnim krvoprolićem.

- Kao predsednica Skupštine Srbije osetila sam potrebu da se makar kratko oglasim nakon snimaka koje je videla čitava javnost, sa sastanaka na kojima su učestvovali podmladci različitih stranaka, članovi nvo, čak i neki profesori. Svi zajedno su planirali državni udar, nasilje kao uvodu u građanski rat i ubistvo predsednika Vučića. Ono što je meni bilo najšokantnije, najstrašnije i što se nadovezuje na ono što smo videli kao ponašanje rekotra Đokića, proširenog kolegijuma, najšokantnije, makar za mene bila je uloga BU. Marija Vasić profesorka koja je učestvovala na takvom sastanku i nijednom nije opomenula studente, da to što rade jeste brutalno nasilje, da je to planiranje državnog udara. Da je to planiranje vojnog puča, da će to rezultirati u masovnom krvoproliću. Govorili su da treba da nose motke, čekiće i da manipulišu svim građanima koji se okupe na tom skupu, a njihov cilj je vojni puč i državni udar - rekla je Brnabić i dodala:

Profesorka Marija Vasić, koja ne opominje studente već učestvuje u planiranju državnog udara, kaže: Da li imamo informaciju da je BU u kontaktu sa sindikatom Vojske?Mila Pajić: Ne, nemamo. Profesorka Vasić, ja imam i oni su rekli da se sindikat Vojske javio i da će doći na njihov poziv u slučaju akcije. Dakle BU, je rekao da se sindikat Vojske javio i da će biti pripravna i doći na poziv. Profesorka Vasić: Vojska će izaći, Na čiji poziv, nisam razumela, pita Mila Pajić. Profesorka: Beogradskog univerziteta.

- Moje pitanje danas je, profesori, dekani, rektorski kolegijumi, prošireni rektorski kolegijumi i rektore Đokiću, ko je u ime BU učestvovao u pokušaju vojnog puča, izazivanja državnog udara, građanskog rata i ubistva predsednika? Ko je od BU u otme učestvovao i ko je potvrdio Mariji Vasić da su u kontaktu sa sindikatima u okviru VOjska, da oni pregovaraju kao BU i da BU garantuje da će vojska izaći na ulice i da će reagovati? Rektor Đokić i prošireni rektorski kolegijum, ukoliko odmah da odgovore na ova pitanja. Ne popodne, ne večeras, ne sutra, nego odmah. Ko je, kako Marija Vasić kaže, javio da će vojska biti pripravna i da će doći na poziv BU u slučaju akcije. Da li zbog toga plenumi, blokade univerziteta, da li ste zbog toga formirali ekspertsku radnu grupu koja je u svom izveštaju obavesitla, kao priprema za 15. mart, da zahtevi ne samo da nisu ispunjeni, već da je ispunjenje nemoguće, da li je to plan i kojih u okviru BU? Skandalizovana sam što se BU sinoć nije oglasio nakon što je javnost mogla da čuje Mariju Vasić. Autentičnost potvrdio PSG - upitala je Brnabić.

Brnabić je rekla da još uvek nije imala priliku da razgovara sa premijerom Vučevićem.

- Nisam imala priliku da razgovaram sa premijerom Vučevićem, da se raspitam o ministarstvu, verujem u Vojsku Srbije, svim srcem verujem u njihov patriotizam, nemam nijednu sumnju. TO nije pitanje za vojsku nego za BU? Odakle pravo BU i ko je to učinio da kontaktira vojsku kako bi obezbedio puč? Ko iz BU, poštovani rektore Đokiću, poštovani dekani, ko priprema građanski rat u Srbiji, dugujete nam odmah odgovor. Reagovaće tužilaštvo, reagovaće organi. Želim da čujem ko sa BU priprema vojni puč u Srbiji - kazala je Brnabić i dodala:

- Videla sam da su studenti koji samo žele da uče, a ne postoje za rektora Đokića, za dekane, da su doneli odluku koja je hrabra, ali zabrinjavajuća, a to je da ostanu u Pionirskom parku. Oni jedini imaju prijavljen skup, zakonski prijavljen. Njima je onemogućeno od strane kolega, dekana, rektora, da se obrazuju. Sva prava su im uskraćena, čak i to da ih dekani i rektor posmatraju kao žive ljude. Da li je ovo jedan od razloga? Da li je uloga BU, profesora, dekana, rektora da obrazuje mlade u Srbiji, ili da organizuje vojni puč? Ovo su skromni traktori koje su dovezli poljoprivrednici i dali doprinos da zaštite mlade ljude koji žele da uče, da ostvare pravo na obrazovanje, za to se bore. Ne vidim problem u tome. Tu decu, svako veče napadaju, svako veče gađaju.

Skupština zatvorena zbog bezbednosti

- Postoji pravni osnov i mislim da je jedino normalno, prirodno i razumno da smo doneli odluku, kako bi pokušali da smanjimo bezbednosne rizike, da zatvorimo skupštinu. Kako ne bi bilo ko pokušao da izazove incidente u samoj skupštini. Ukoliko bi se to desilo, sigurna sam da bi javnost pitala zašto je ostavljno otoveno. Ne mogu čak ni ja da uđem. Mislim da je to sasvim normlano, prirodno i jedino moguće kako bi pozvali na smirivanje tenzija i izbegnemo zloupotrebu bilo kakvih institucija - istakla je Brnabić.

