Brnabić: Dobili smo ultimatum da moramo da formiramo Đilasovu vladu! To je vlada koja bi Srbiju vratila u prošlost

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se na konferenciji za medije.

- Sve što smo čuli, zaboravite te termine. To je Đilasova vlada, kada su ljudi gubili posao, a oni postajali milioneri i milijarderi. Zato se oni grčevito bore za tu vladu. Da neko sebe predloži za vlast, bez volje naroda. Došli su ovde i dali ultimatum, nema izbora, nema referenduma. Sve što je tema pitanje naroda, šta misli i oseća, oni kažu - to ne. Mi želimo sebe da ustoličimo. Pitanje većine građana je - a na osnovu čega. Tako nešto je protivno Ustavu i zakonu. Kada vi treba da postanete vlast, nisu važne institucije ni narod. Na osnovu kog naroda? I kada mi ponudimo da se ispita narodna volja, sve što čujete od njih, kažu "nikako izbori". Dobro, idemo na referendum, da se ispita poverenje u predsednika Aleksandra Vučića. Ništa lakše i jednostavnije. Ali oni to ne žele, jer znaju ko ima neupitan legitimitet i najveće poverenje - rekla je Brnabić.

Potrebno je, kako kaže, da samo dodaju par svojih potpisa i da se ide na referendum.

- U stvari je poenta, kad god se priča o tome da se pita narod, oni sve hoće, samo ne da pitaju narod. I građanski rat, i ubistvo predsednika i bacanje sa terase, i pozivanje na streljanje Aleksandra Vučića, i ubistvo Vučića zato što je topom pucao ne decu. Jedina opcija koja nije na stole jeste da pitaju narod. Da bi pokazali svoju besramnost i bahatost, oni su to sada nazvali vlada narodnog poverenja - navodi predsednica parlamenta.

Ona ističe da nemaju ni poverenje studenata blokadera.

- Na protestu 15. marta došli su svi do jednog maskirani. Zamislite tu bahatost - navodi.

Govoreći o "vladi narodnog poverenja", Brnabić se pita "kog naroda"?

- Ovog naroda kojima ste uništili traktore, onoh naroda koji pljujete, onog naroda čiju decu nazivate ćacima, naroda koji četiri dana lažete o zvučnom topu. Kažete bio je zvučni top, onda kažu vodeni top. Onda kažu bio je električni uređaj za zvučno kontrolisanje masa.

Autor: Snežana Milovanov