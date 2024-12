Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se na vanrednoj konferenciji za medije. Obraća se povodom zahteva opozicije za njeno razrešenje.

- Pažljivo sam pratila šta su na konferencijama govorili kolege narodni poslanici. Ozbiljno ih saslušala kako bih adekvatno mogla da odgovorim. Ima otprilike pet tema koje su na različitim konferencijama pokrenuli, volela bih da odgovorim na svih pet tema. Prva je razrešenje mene kao predsednice Narodne skupštine, zahtev je predat za 41 potpisom i koliko sam razumela, osnovna stvar koju mi zameraju je to što nismo imali raspravu o predlogu budžeta za 2025. godinu i o svim pratećim zakonima. Ne mogu da kažem da sam srećna zbog toga jer sam dala sve od sebe, kao što su i svi građani mogli da vide, i oni koji glasaju za SNS, kao i oni koji glasaju za opoziciju. Mislim da su svi mogli da vide i da se uvere u to ko je učinio sve od sebe da se o predlogu budžeta i pratećim zakonima razgovara, kao i ko je najavio da sednice neće biti i da će oni tu sednicu blokirati.

- Citiram Srđana Milivojevića: Sednicu o budžetu nećemo imati. Marinika Tepić je taj dan objavila dva priloga na svom X nalogu.

Brnabić je rekla da je uvek davala reč opoziciji, jer je važno da građani čuju koja je njihova politika.

- Odbili su čak i da predstave građanima šta su bili njihovi predlozi za dopunu dnevnog reda, koje zakone oni predlažu, zato što je to politika koju predlažu građanima Srbije. I to su odbili. Grubo su prekršili poslovnik, provocirali poslanike, lepili nalepnice i unosili se poslanicima u lice. Pitam građane, da li je to pokazatelj da su želeli razgovor ili da prekinu sednicu? Nakon toga, prvi udarac je zadao narodni poslanik Dragan Đilas. Marinika je počela da poliva narodne poslanike. Najviše je svoje polivala, ne znam da li misli da su i njima krvave ruke. Onda je Miroslav Aleksić prišao mom stolu, i umesto dogovora iščupao moj mikrofon, a onda redom krenuo da čupa sve mikrofone.

- Ni u jednom trenutku nismo videli da oni žele raspravu i debatu. Svi građani Srbije mogli su da vide da sam pozvala na pauzu. Pauzu su iskoristili da kidišu na klupe i na sto predsedavajućeg.

Autor: Aleksandra Aras