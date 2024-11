Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća sejavnosti povodom sramnog ponašanja opozicije u skupštini.

Brnabić je prokomentarisala snajperiste koji se trenutno nalaze na krovu Skupštine.

- Snajperisti jesu trenutno na krovu Skupštine Srbije, pretpostavljam i na krovoima različitih zgrada u Beogradu, samo i isključivo, kao što je to uvek i bili i kao što se uvek i dešava, jer nam je u poseti predsednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje. To je bezbednosni protokol koji je uvek važio u Srbiji, osim verovatno kad su oni sklonili snajperiste da bi neko ubio njihovog predsednika Vlade. Tog nisu uspeli da sačuvaju, nažalost. Kd pričamo o odgovornosti ni tada nikom nije palo napamet da podnese ostavku i priča o sopstvenoj odgovornosti zato što nisu uspeli, mogli ili želeli da sačuvaju premijera koji je streljan u dvorištu Vlade kada je dolazio na posao. Ovo su uobičajeni bezbednosni protokoli, i ne u Srbiji, nego u mnogim zemljama. To je njihov posao, kao što je naš posao da sačuvamo bezbednost. U to vreme, u 9 ujutru, baš kada je bio u poseti Skupštini. Svakako je sramota i bedno je. Da sramota bude veća, time je Milivojević počeo i završio. Toliko o njima, i nedostatku politike, plana. Jedina im je politika manipulacija -rekla je Brnabić.

Brnabić je istakla da je samo jedna strana spremna na dijalog, dok druga veruje samo u nasilan dolazak do vlasti.

- Ja ću kao i do sada da se trudim i dajem sve od sebe da podstičem dijalog i čuvam dostojanstvo ovog doma koje mi znači iznad svega. Posle svega što sam čula poslednjih meseci, ja sam svesna da oni misle da su ljudi u Srbiji slepi, gluvi i glupi. Da ljudi svojim očima nisu mogli da vide šta se dešavalo, da pročitaju šta su oni najavljivali pre same sednice i da čuju snimke na kojima govore kako neće dopustiti sednicu, da svega toga nije bilo, ja bih i mogla da zamislim da će pokušati ponovo -rekla je Brnabić i dodala:

- Oni i dalje govore ljudima da ne veruju svojim očima i ušima, e to je najstaršnije ponižavanje našeg naroda. To ste radili i deset godina dok ste bili na vlasti. Verovatno misle da su oni neka veća kasta. Ne ponižavajte ljude. Napravili ste incident, pa da barem jednom čujemo od vas kako kažete izvini -rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je, kako bi obezbedila kvalitetnu raspravu o predlogu budžeta, u petak održala kolegijum, da bi se postigao dogovor o svemu.

- Držala sam kolegijum da bih smanjila tenzije i da bismo se dogovoili da bismo ušli na sednicu s nekim načelnim dogovorom, rekla je Brnabićeva pojasnivši da nije htela da usvoji njihov zahtev i uvrsti ga na dnevni red jer su u njihovoj inicijativi bili falsifikovani potpisi -rekla je Brnabić i dodala.

- Da ne bih dizala tenzije umirivala sam poslanike vladajuće stranke i molila da ne dobacuju i uvrstila sam sve dopune dnevnog reda koje su tražili, to je bio naš dogovor s kolegijuma. Ne znam odakle im obraz da toliko lažu, kada su oni izazvali sve nerede. Odredila sam pauzu i pozvala sve šefove poslaničkih grupa kako bi se dogovorili kako ćemo nastaviti sednicu, na koju nisu došli šefovi opozicionih grupa. Nisu došli na konsultacije, ali su ostali u Skupštini i krenuli da čupaju mikrofone i da ih bacaju po sali. Zauzeli su klupe na kojima ne sede i nisu želeli da izađu. Sve je ovo već bilo najvaljeno. Srđan Milivojević je u Šolakovom pamfletu rekao da sednicu o budžetu tog dana nećemo imati.. U meni to nikada nije izazvalo strah, već zabrinutost, jer se radilo o sednici o budžetu na kojoj se pregovara o većim platama i penzijama, što su oni hteli očigledno da spreče -rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da su članovi opoziciji uradili sve da do rasprave o budžetu ne dođe.

- Marinika Tepić se snima iz sale kada su zauzeli klupe na kojima sede predsedavajući i govori kako neće dozvoliti da se ova sednica nastavi. Posle govori da je mogla biti održana sednica, da sam ja dala pauzu, pa ja sam je dala, a vi ste je iskoristili za čupanje mikrofona. Ja sam održala kolegijum, dala im reč iako nisu imali pravo na to, nisam uvela obezbeđenje, meni sve to ide na dušu. Verovala sam da su ljudi koji poštuju dogovor. Lično sam sišla dole bez obzira na to da li će neko da me gazi i pljuje da bih smirila strasti. Pitala sam ih po svakoj tački da li žele reč, a oni su je iskoristili da bi pištali u pištaljke. Žao mi je što nećete dijalog, ali nemojte onda da varate ljude da ste želeli razgovor. Zelenović (ZLF) je prvi počeo da lepi nalepnice što je potpuno suprotno Poslovniku, a taj isti ZLF napravio je haos i danas u Skupštini Grada Beograda što jasno pokazuje da ovo nema veze se tragedijom u Novom Sadu, već sa njihovom željom za rušenjem Srbije -rekla je Brnabić i dodala:

- Što se tiče odgovornisti, ne znam da li bih se smejala ili plakala kada čijem da Marinika Tepić i Dragan Đilas pričaju o korupciji i odgovornosti. Pa oni su zloupotrebili dva potpisa od 14 poslanika koliko imaju, da li je dala ostavku, nije. Takvi ljudi nama drže pridike i predavanja. Moja odgovornost je da ova skupština radi, ali ako oni ne žele to, moja je odgovornost da se budžet usvoji. ne postoji niko ko je više dao opoziciji, samo jedan zahtev je odbijen, jer su imali falisfikovane potpise. Zbog toga je usledilo ono divljanje, svaka čast. Nemojte da ponižavate naš narod barem toliko -rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da članovima opozicije nije izrekla mere udaljenja kako bi sprečila dalji haos.

Ona je reagovala i na dobacivanje Aleksandra Jovanovića Čute.

- Ovako izgledaju ljudi koji žele da dođe do incidenta. Ja ću pokazati razliku između pristojnih političara i nasilnika. Nisam iz stranke koja je takva i ja poštujem sve novinare ovde i odgovaram na sva pitanja. Ono što je radio Milenko Jovanov, pa mogu i da osudim nešto što su radili naši poslanici, međutim kada imate ljude koji nam prilaze kako bi pokazali kako su jaku, kada vas udaraju i prskaju, onda razumem i da neko od nas kaže neku ružnu reč ili napravi ružan gest. Evo ja se izvinjavam u njihovo ime, mi barem znamo da preuzmemo odgovornost za svoje postupke, ali zašto i po kom principu oni sebi dozvoljavaju da urade nešto što nikome drugome ne bi dali pravo. Mi predstavljamo volju građana Srbije, po kom to principu vi pravite nerede? Gde je tu vladavina prava? Moje je bilo da dobijem i udarac ili da me polije Marinika Tepić, ali sam sišla i iz srca pokušala da uradim sve da smirim strasti -rekla je Brnabić.

Brnabić je odgovorila i na pitanje zašto se trenutno u sali nalazi toliko obezbeđenje, kao i na tvrdnje pojedinič članova opozicije nisu dobili reč kada su je tražili.

- Niko od njih nije želeo reč, da je želeo došao bi i pojavio se na konsultacijama. Što se tiče obezbeđenja, meni je u ponedeljak bilo onemogućeno da se obratim građanima Srbije. Da bi pokušali da obezbedimo minimalnu slobodu govora, tu je obezbeđenje, a čak i sa njima, sada mi dobacuje minimum dva poslanika. Nažalost, takva je situacija u Parlamentu u kojem imamo ovakvu opoziciju. Sve sam uradila da oni dobiju reč, ali manjina u Parlamentu nikada neće uspeti da ugrozi raspravu o sednici budžeta. Naša dužnost je prema građanima Srbije, svima, čak i onima koji su glasali za opoziciju, je da obezbedim raspravu -rekla je Brnabić.

Ona je reagovala i na pretnje po život predsednika Srbije Aleksandra Vučića koje upućuju članovi opozicije.

- Meni je sasvim jasno da oni unose paniku i da su ponovili da je rat moguća opcija. ja ću ponoviti reči Aleksandra Vučića i reći da oni nemaju sa kim da ratuju. Ovde neće doći do nemira zbog manjine koja pravi haos. Postoje ljudi koji mogu da glasaju protiv nas, ali ne i oni koji će glasati za njih. Nisu svi takvi, evo menije je prišao Dobrica Veselinović koji me je molio da smirimo strasti, da nam Parlament ne bi izgledao ovako. Ja nisam mogla da ih nateram da razgovaraju u budžetu, ali takođe neću dozvoliti da tu raspravu spreču. Samo poslanička grupa oko Aleksandra Vučića ima preko 120 poslanika, pa ko ste vi da zaustavite raspravu. Moja vrata nisu zatvorene i nikada neće biti, ali destabilizacija Srbije neće biti dozvoljena -rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić