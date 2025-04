Brnabić: Predsednik Srbije obraća se građanima posle podne, a tema je zvučni top

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da će se predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle podne, a najverovatnije oko 17 časova, obratiti građanima kojima će predočiti rezultate ruskog FSB-a o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta.

"Ne znam da li je finalno potvrđeno vreme, jer predsednik ima puno obaveza. Ja se na kraju krajeva takođe nadam da ćemo danas završiti raspravu o mandataru i njegovom predlogu za novu vladu, tako da znam da mora da bude prisutan na polaganju zakletve, ali će se svakako danas popodne obratiti", rekla je Brnabić za Hepi.

Kako kaže, glavni razlog obraćanja biće analiza koju je radio ruski FSB o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta.

"Dakle, da vidimo da li je istina ili laž da se to desilo. Koliko znam, to je potpisao glavni Putinov obaveštajac Aleksandar Bortnikov, tako da tu nema laži, nema prevare. To su najozbiljnije analize od nekih od najboljih bezbednosnih službi na svetu i ja ne znam kakvi su rezultati", rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, tim rezultatima staviće se tačka na tu priču.

"Ja znam da nije upotrebljen zvučni top. Ja znam da svako ko je pošten i ko u ovom trenutku razmišlja svojom glavom, bez obzira da li podržava vlast ili ne, zna da nije upotrebljen zvučni top i da je zvučni top u stvari nešto što je opet neko osmislio da bi napao Srbiju", rekla je Brnabić.

Dodaje da će predsednik verovatno pričati i o drugim temama, s obzirom na ogroman pritisak koji predsednik Srbije trpi zbog poziva da prisustvuje ceremoniji Dana pobede.

"Vidite neverovatne ucene, ako ode platiće i on i Srbija što mi nije jasno, jer valjda svako zna šta se desilo pre 80 godna, svako zna ko je pobedio, a ko je izgubio i takva relativizacija bi bila katastrofalna po budućnost slobodarskog sveta. Zato što su neke istine neupitne, ne zavise od vremena i ne zavise od okolnosti, već su apsolutne istine", rekla je Brnabić.