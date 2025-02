Ljigavče jedan, prodao si me za šaku bibera: Aneli sasula Bebici sve u lice, on otkrio njenu skrivenu nameru u branjenju Gastoza! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje pred sam kraj emisije!

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Aneli Ahmić, kako bi sa njom pričao o sukobu koji je imala sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Nije mi jasno da li ste se posvađali zbog tvog napada na Anđelu ili nešto drugo? - pitao je Joca.

- Realno mislim da je nešto drugo. On je rekao pravo mišljenje o meni tom svađom. On je rekao da sam napala Anđelu, a ja Anđelu juče nisam napala. On je izneo pravo mišljenje. Ja sam rekla da je on podg*zna muva i da komentariše kako i Đedović. On je rekao da sam ljubomorna da će Anđela da ispadne žrtva i da ja neću pobediti. Hteo je da pokaže da sam ja lažna žrtva, pa je pokazao da me je lažno branio. On je mene ovde šutnuo i odj*bao. Ja mu se obratim u prolazu, on meni preko k*rca odgovori, ni ne gleda me u oči. Sve je počelo iz odnosa njega i Teodore, kad sam ja rekla da je ona f*fica. Ona je pre toga meni rekla da joj se napušim k*rcam, Bebicu sam branila svim srcem i zalagala se za njega. Ja više neću da budem žrtva, nego zlobnica kao neki. Ja sam videla juče da je Gastozu teško i on je zbog toga mene napao. Ja sam videla par dana da mu je teško i počeo je da gazi Gastoza samo jer zna da će još neko da ga gazi. Ja ne gazim ljude kad ih svi gaze i pronađem nešto dobro, pa stanem na stranu osobe kad vidim da joj je teško. Videla sam da mu je teško i smatram da sam sve bila u pravu što sam juče rekla za Gastoza. Što bi meni išlo u prilog da mislim da će Anđela biti žrtva, možda je Gastoz? Ja idem kako ja smatram i kako vidim situaciju, a ne mora da znači da sutra opet neću stati na Anđelinu stranu. Ja mislim da sam komentarisala realno i Milena je rekla da se slaže sa mojim stavom. Mislim da sam dala normalan komentar i da nisam pljuvala Anđelu. Kako god okreneš neko će biti nečije žrtva jer su oni u vezi, tako da mi to ne pije vodu i mislim da je samo hteo da me ogadi narodu - pričala je Aneli.

- Smešno mi je jer danas je njena reakcija bila izazvana mojim mišljenjem da je ona skočila da brani Gastoza jer je u svojoj glavi zamislila da će da bude žrtva njihovog odnosa, a onda je ona skočila da me najstrašnije vređa - rekao je Bebica.

- On nije pričao o Anđeli, uopšte nominacija nije bila o njoj. Ja nisam spomenula Anđelu, nego on - dodala je Ahmićeva.

- Rekao sam da je ona skočila da brani Gastoza jer je osetila da je Anđela žrtva, a ja sam je branio od istog Gastoza - govorio je Macanović.

- To pokazuje da ja nisam pristrasna, jer je mene Gastoz ovde gazio - poručila je ona.

- Ja Aneli ovde nisam nikad uvredio, niti joj pričao loše iza leđa. Ona je danas prva počela i rekla je da smo podg*zne muve - rekao je on.

- Muka mi je, prodao me je za šaku bibera - dodala je Aneli.

- Ja sam se distancirao kad sam izabrao da mi moj odnos sa Teodorom bude na prvom mestu. Teodora nju nikad nije provocirala - govorio je Macanović.

- Ja sam iznosila svoje mišljenje, a to što imamo različito mišljenje o jednoj situaciji ne znači da sutra neću da se slažem. Ti kopiraš Markovo mišljenje, tebi je to i Teodora govorila. Teodora je rekla da je promenio mišljenje otkako je ušao. Fuj kakav si, ljigavče jedan - nastavila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić