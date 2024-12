Skandal: Sofija iznela sve bljuvotine koje joj je Terza pričao o Teodori, sigurna da je koriste kao PARAVAN! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje u programu uživo!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Luke Vujovića i Teodore Delić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević.

- Pre samo nedelje dana ja sam sedela tu, a Luka je stajao ovde. Ne znam da li da ti pevam nešto kao ti nama, ali neću jer nismo u cirkusu nego u "Eliti". Drago mi je što si dok si bio napolju se vodio mišljenjem Milice, a nisi upoznao mog tatu, brata ili bivšeg dečka, pa si dobio smelosti da mi kažeš da sam devojka za jednu noć. Jako mi je drago jer njima sigurno nije. Moja prošlost jeste burna, ali nije kao što ste je predstavili. Moja greška je ovde najveća, ali ne znači da treba na ovaj način da se sudi o meni i mom dostojanstvu. Od tebe nisam očekivala da čujem da sam devojka za jednu noć, ne znam šta su drugi spolja, a znam za sebe i čućete za Novu godinu, ako dođu jer sam napravila grešku veka. Tokom nominacije smejala sam se tvojim lažnim suzama. Ti si dečko koji je rekao gde je bio osam godina, a Terzi pričaš i plačeš za grešku koju je napravio, a svoje nisi video osam godina. Videćemo do kraja ko si ti. Moja lična procena je sve ono što je Milena rekla jer poznajem ljude poput tebe. Ti ne znaš čija sam ja drugarica, kuma ili ćerka, pa poznajem ljude koje pozdravljaš. Meni se ne sviđa tvoja rečenica i jako mi je žao, sa tobom ne bih razgovarala ovako da nisi rekao da sam devojka za jednu noć - govorila je Sofija.

- Ja sam rekao to po stilu oblačenja i po izgledu - rekao je Luka.

- Jako si mi se dopao kao dečko sa kojim mogu da komuniciram, šetali smo, zezali smo se, uvek je tu bio i Terza, ali otkako si se vratio vratio si se kao drugi lik. Mislim da si dovoljno zreo da sam sudiš o mojim postupcima pre izlaska, a ne nakon izlaska onako da mi se obraćaš. Glumiš i manipulišeš Terzom, svaka i njemu čast kako je zaplakao na tvoje suze jer mislim da su se svi smejali. Smatrala sam da imaš neki autoritet - govorila je Sofija, pa nastavila:

- Teodora, prenela si mi svaki Terzin poljubac i srce. Vaš odnos ne razumem jer je on 1000 puta javno rekao da si k*rvatina, da imaš p*rno film i da ti iznajmljuju stan za 700 evra, meni je to rekao. Ja znam da je tvoj stan na Vračaru. Rekao mi je da ima svašta o tebi da iznese ako mu staneš na put. Ja ne razumem vaš odnos jer da mi neko kaže da sam k*rvatina, a onda da se smejem i pričam normalno to mi nije jasno. Povredila si me kad je bila zbrka, trudna devojka je sedela celu noć mi dobacivala, a ti i Bebica se iza svađate... Iz dobre namere sam rekla da se utišate, a ti si kao oparena skočila i vređala me. Možda tako komuniciraš sa drugaricama spolja, možda jeste k*rvatine, ali ja ne dozvoljavam da se meni tako obraća. Ja tebe ne ogovaram, sve iznesem za stolom. Mislim da si pokvarena, perfidna i mislim da sam ti paravan za ono što sledi u slučaju da se ne pomiriš sa Nenadom. Meni bi bilo žao da ti ennad dozvoli da mu uđeš u život. Ako on ima malo dostojanstva treba da sačeka 40 dana i izbriše te iz života. Ti nisi iskrena prema njemu, prema sebi, a ni prema meni - govorila je Janićijevićeva.

- Neka sumnja, znam da ne postoji ništa jer sam ja pokazala prema kome imam emocije - rekla je Teodora, a Sofija je nakon toga odlučila da ipak pošalje Luku u izolaciju.

- Što se tiče Teodore nikad nisam rekao da radi za pare, može da izmišlja šta hoće. Ne znam koju potrebu ima da kaže da se ložim na Teodoru, naš odnos je isti kao prošle godine - svađamo se i grlimo se. Neka izbace poruke da li sam Teodoru zvao kod mene ili u kafanu gde sam joj pokazao mog druga i kog sam hteo da upoznam sa njom. Videli smo se na video-poziv i dogovarali smo se da izađemo bez Bebice. Ona je htela, ne da se vidi sa mojim drugom, ali u sedmici je htela da izađemo i da se družimo - govorio je Terza.

- Da li si video njen p*rnić sa crncem? - pitala je Sofija.

- Sve što sam rekao stojim iza toga - dodala je Terza.

- Ja znam da to ne postoji. Smatram da je to nešto gde ne postojim ja jer je to nemoguće. Glup si uradio jer te je ona navukla - rekla je Teodora.

