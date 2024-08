Malo sam preterao: Ivan otkrio zbog čega je pljunuo Jelenu, gledalac ga ispreskakao kvizom znanja! (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića i Žanu Omniu. Milan iz Beograda žestoko je ispreskakao Ivana intelektualnim pitanjima, te pohvalio Žanin fizički izgled.

Žana, Ivan te je uporedio sa Karlom Lagerfeldom, da li znaš ko je on bio sad? -pitao je gledalac.

On je sad pokojni, šta ti mene sad ispituješ ko je on. Ona je tako mala kao on i nosila je crne rukavice kao Karl i vezivala je repić kao i on, samo što ona ima alopeciju i ne sme da ide na sunce pa su joj ruke i noge blede -rekao je Ivan.

Da li ovaj čovek stvarno ponižava nekoga zato što ima alopeciju, on je bio modni direktor Šanela i uzdigao je tu kompaniju. Žana sve pohvale za tvoj izgled, samo furaj taj fazon tvoj i bićeš super. Ivane, pitao bih te zašto si pljunuo ženu na televiziji? -rekao je gledalac.

Smatram da sam malo preterao ali nisam prvi put to uradio, malo sam impulsivniji, mada sam tada pljunuo i na sebe jer sam bio sa takvom osobom i smatrao je vrednom mog vremena -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja