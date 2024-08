Imao sam dobar uticaj na Miljanu: Ivan otkrio sve detalje boravka u Nišu, Žana smatra da je otišao tamo kako bi preživeo mesec! (VIDEO)

Žestoko vređanje!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića i Žanu Omniu.

Ivane, šta se desilo između tebe i Miljane i kako ste stupili u kontakt? -pitala je Ana.

Nakon izlaska iz rijaltiija poželeo sam da čujem Željka, uspostavio sam kontakt sa njima, trebao je on da dođe kod mene, međutim sam ja na kraju otišao kod njih, sve je super kao da se nismo ni rastajali. Fenomenalno mi je bilo u Nišu, super sam sa svima iz porodice, niko se nije svađao. Tih 5-6 dana sam stvarno imao dobar uticaj na Miljanu, ona je super i odlično se ponaša. Namerno smo stavili flašu piva na sto kako bi malo hejtere razdrmali -rekao je Ivan.

Jel si ti kupio poklone Željku ili Miljana? -pitala je Ana.

Jel ja tebi treba da polažem račune -odbrusio je Ivan.

Da li bi se inače ovako ponašao da je ostao u braku sa Jelenom, ja sam kod promena kod ljudi ali znam da on sve radi iz ličnog interesa. On napolju ne vrednuje svoje prioritete, jako je drzak i neodgovoran. Verujem da su tu imovinu dobro podelili on i Jelena nakon razvoda, baš me zanima kome će pripasti hoklica -rekla je Žana.

Ova žena je najveći blam na celim prostorima, naduvana, pogledajte na šta liči budala teška -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja