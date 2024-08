Manipuliše Željkom: Bebica smatra da je Ivan ciljano otišao kod Kulića,otkrio da će primirje kratko trajati! (VIDEO)

Miodrag iz Jagodine

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Nenada Macanovića Bebicu i Jovanu Tomić Matoru.

Bebice, kako komentarišeš ponovno obnavljanje odnosa između Ivana i Kulića? -pitao je Darko.

Ja mislim da je to neka Ivanova manipulacija Kulićima i Željkom. Mislim da je to podloga za rijaliti samo i priča njegova. Ja znam šta su oni sve pričali o Ivanu, kao i što je Ivan pretio da će uzeti starateljstvo. Opet će tu da dođe do tih nekih varnica i meni je samo žao malog Željka. Mislim da Ivanu samo odgovara ta situacija kako bi u budućnosti prosperirao -rekao je Bebica.

Mislim da sebi dozvoljavaš mnogo slobode u vokabularu, tako da Matora ja en razumem takvo ponašanje. Takođe me jako nervira gde potencirate radni staž svoj u rijalitiju. -rekao je gledalac.

