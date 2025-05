Haos za stolom!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca" Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Teodori Delić.

- Zašto dozvoljavaš da se Terza sprda sa tvojom vezom? Imaš čoveka koji te voli, a mogla bi da ga izgubiš zbog čoveka koji te gleda kao seksualni objekat, da ti se samo smeješ - glasilo je pitanje.

- On je za mene smešan i on je za mene komedija, sve mi je to smešno i onda ne mogu nešto sada napu*avam kada znam šta radi, jasno mi je sve. Sve što on meni dobacuje to Nenad zna, mi se ovde smejemo njemu - rekla je Teodora.

- Drago mi je da sam ja blam, a vidimo kakav blam ona šeta. Sinoć peva: "imam dečka liči na debila", pa pokazuje na Bebicu - rekao je Terza.

- Zamisli Milicu koja sluša kako si taslačio...Ti koristiš priliku da se umešaš u naš odnos, ko te je*e druže, nisi mi bitan da te napu*avam ku*cem. Ti si za mene jedan šarlatan - rekla je Teodora.

- Zašto si ljubomorna što sam sa Enom u izolaciji...Pogledaj kakvo krme imaš pored sebe, ti nabij*š svog dečka otpozadi, ti mene jedeš pogledom - rekao je Terza.

- Milica će Sofijinu sliku da stavi na zid jer je spasila ovog degenerika - rekao je Bebica.

- Ti šta si napravila sa tih 23 godine da te spajaju sa Takijem, može da ti bude otac, a bolji je šmeker od Bebice, da te povezuju sa Erom Ojdanićem, sramota - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić