Ne očekujem da partner prihvati moje dete kao da mi je TREĆA S*SA: Luka digao crni sto na noge stavovima, Ena Čolić obrisala patos s njim (VIDEO)

Haos za stolom!

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Znači na krugu govoriš Marku i Sanji da Aneli nije neka riba uopšte, da ne znaš šta se umislila i da si joj zadnji voz, pošto kada izađe neće je niko hteti, šta si ti umislio - glasilo je pitanje.

- Da, to sam rekao pre 10 dana. To sam rekao sigurno, ne znam da li sam rekao da je niko neće hteti, to je bilo pre 12 dana kada mi je rekla ovde kada mi je dala na značaju - rekao je Luka.

- Ma da, baš je ovo od pre 12 dana, mislim da lupeta gluposti, on meni govori u besu da je on premija za mene i da ću to videti kada izađem odavde - rekla je Aneli.

- Nije isto muškarac koji ima sina i razveden, može da nađe devojku olako danas, nažalost, žene koje imaju 35 godina, razvedene, teže nađu muškarca za ozbiljno - rekao je Vujović.

- Nemoj da te sutra muškarci neće hteti, pravi će te još više ceniti kada imaš dete. Čim cene tvoju ćerku ili sina, cene tebe još više Stefani - rekla je Ahmićeva.

- Meni je ovo užasno primitivno! Ne znam gde je taj evropski čovek u Luki?! Ja ne očekujem da neki muškarac prihvati moje dete kao da mi je to treća si*a ili neki tumnor, nego da moje dete prihvati tog muškarca. Sada kada je rekao za bivšu ženu da je s detetom, on je unizio. Ja sam doživela sa 18 godina kada sam otišla od oca svog deteta da mi pričaju da nikada više neću naći nikoga - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić