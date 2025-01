Luka i Peja oči u oči: Stavili sve karte na sto i otkrili šta jedan drugom zameraju, a onda je Ena skočila i ZAVRŠILA odnos sa Jovanom (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Luku Vujovića, kako bi prokomentarisao podelu budžeta Jovana Pejića Peje.

- On meni nije rekao za neki naš odnos, sa njim sam provodio vreme otkako sam se i vratio. Novac nije bitan, ali smatram da sam stao na njegovu stranu. Rekao sam da me je povredilo, da mene ne zanima da li 52 ljudi misle da li sam imao nešto sa Enom, ako sam ga sa ovoliko godina pogledao u oči i rekao da nisam, onda treba da zna. Nisam imao sa devojkom ništa i onda me je to malo izrevoltiralo pre 10 dana kada je u jednoj njihovoj svađi rekao da može da misli da je imala nešto sa mnom. Od prvog dana sam podržavao njihovu vezu, kad sam bio napolju isto tako sam podržavao vezu, iako nisam znao da ću da se vratim - rekao je Luka.

- Ja sam rekao da na početku kada je bila pokrenuta ta tema između Ene i Luke, nisam verovao, posle mi je on ulio poverenje, posle sam ušao u vezu sa Enom, ona mi naravno uliva poverenje. Ali kada je to Matea iznela...U ovom trenutku ne verujem ni Eni ni Luki jer sam video da su ušli ovde kao "La Familia", a posle su rekli da se znaju 10 dana, to mi ne uliva poverenje - rekao je Peja.

- Ja sebe ne bih mogao da pogledam u oči nakon što sedim s tvojim ocem, da podržava vezu ne znajući da ću da uđem, da pričam sa njenim drugaricama i sinom. Ti ako mi ne veruješ, imaš pravo, samo treba da mi kažeš, jer si mi pružio ruku - rekao je Vujović.

- Ja tebi kao prijatelju verujem, nećeš ti mene da zezneš, a u nekom trenutku se neke stvari ne pričaju zbog situacija spolja, kapiraš?! Ja kapiram da ćeš ti da staneš i zaštitiš Enu, bliži si s njom - rekao je Peja.

- On zna da Mateja ne bi bio sa Enom, zato i ne reaguje, a njemu (Luka) ne veruje - skočio je Mića.

- On je verovao dok se nije uverio u laži koje su oni govorili o svom prijateljstvu - rekao je Marko.

- Vi ste rekli da ste deo familije i ovo što si ti sada rekla. Naravno da dolazi do toga da mi koji komentarišemo, kada ti neko kaže familija, misliš nokat i meso, a onda se videli pet puta, pa sedam puta...Ona je pravila kardinalne greške, ne možeš da mu teraš inat i da na njegove oči flertuješ sa drugim muškarcem, ali Peja nije radio stvari kakve je radila ona. On se njoj usr*o kada je rekao ono za Aneli - rekla je Kačavenda.

- Mogao si danas onda da staviš i Luku - rekla je Ena.

- Mogao sam i Uroša i Munju, eto - rekao je Peja.

- Kada neka žena potencira na tome da je osvajana, mi to ne znamo...Puno puta si ustala i govorila da kuvaš i spremaš, a da on nije u stanju kafu da ti da. To se ne prebacuje! - rekla je Kačavenda.

- Ovo mi je kao da 10 godina ne pitaš čoveka kako je, a onda mu nosiš cveće. Ovaj odnos je završen i kraj! - rekla je Ena.

- Ja sam kriv što sam bio iskren. Itekako kada je ušla, zapala mi je za oči, hteo sam bolje da je upoznam. Video sam u njoj i neke lepe strane, nije ona sada ovde ubica, pa da joj kamenujemo - rekao je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić