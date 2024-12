Haos za stolom!

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu, kako bi izneo nominaciju.

- Emocije su i to kada se smeješ i kada jedva čekaš utorak da se ljubiš sa Terzom, a trudnica je tu. Ja sam pokušao da se našalim na konto prošle sezone, gde sam osuđen posle tri, četiri dana s pravom, jer nisam znao koliko je ozbiljna stvar koju sam rekao. Ja sam bio dignute glave kada je Milica ušla, jer sam znao da ništa po ćoškovima nisam pričao. Porazgovarao sam sa Milicom dva do tri puta nasamo u rehabu gde mi je dala do znanja da mi ništa ne zamera i da nije ljuta na mene...Rekla je do reči do reči šta sam ja njemu rekao, šta je on meni rekao. Osuđujem sebe što nisam bio impulsivan i da mu dam do znanja da radi loše stvari. Što se tiče Terze i postupka, osuđujem, trebao je da bude svestan. Ja sam ovde u jako nezavidnoj situaciji, ako stanem na njegovu stranu, jako sam loš, a ako ne stanem onda sam najgori. Zaljubio se posle nekog vremena, ali je u tom momentu razmišljao kao svaki nap*ljen muškarac. Kada sam ga pitao da mi da tri epiteta za Sofiju, on mi je rekao: "lepa je", a kao iz topa je rekao tri ili četiri epiteta za Milicu. Smatram da ovo "NN" mnogo utiče na njega...Nije ispao dobar prema Milici, to je očigledno, ali ja sam kod njega bio kući, klinci bratovi su oduševljeni njime. Smatram da Milica gaji emociju prema Terzi, rekla je da gaji nešto malo. Rekla je sad pred kraj: "Moje i Terzino dete", što znači da ima šanse da se isprave te stvari. Danas je rekla da ne treba da vređaš ljude, ja se nadam da ćeš da ispoštuješ i da se izboriš za to. Ni Sofiji ništa nije sveto, ogavno mi je kada je rekla da ja nju gledam, ja tebe nisam pogledao. Htela je da ga povredi i da nas posvađa, smeješ se na njegove neke izjave. Imaš ti itekako u planu nešto sa njim, ne verujem ti ništa naravno. Ne kažem da si radila za lovu, ali su itekako kod mene i mog drugara završile neke devojke posle toga. U četvrtak smo bili na tom mestu, one mogu da napuštaju, njihova je dobra volja da li će i šta će da rade, ja Sofiju nisam video, ali znam čime se bave te devojke koje su tamo radile. Kad sam je na radiju pitao da prokomentariše, rekla je da će Darku da kaže, njoj treba vreme da izgovori. Stojim uz Terzu i glavom i bradom, postupak sam osudio, ali neću dozvoliti da svaka šuša skače ovde na njega koja je ovde gora i radi mnogo nemoralnije stvari. Da je ćutao, da je pričao, da je plakao, da nije plakao, da je pokušao da pipne stomak i da nije pokušao, uvek bi bio osuđen. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Munjez.

- Što se tiče posla gde sam ja radila, nije uopšte njegova stvar gde sam radila i šta sam radila, ako je ovo optužba da sam radila nešto nelegalno, nek se pozabave ljudi spolja s tim. U klubu gde sam radila ne dolaze momci kao što je Munjez - rekla je Sofija.

- Mi smo tamo završili jer nismo imali gde da idemo, sve vam je jasno - rekao je Munjez.

- Ja bih samo da ga zamolim da oblači mušku, a ne žensku trenerku - rekla je Sofija.

- Možeš li da sačekaš ti što si bila dva puta na istom tom mestu (Aneli)?! Tamo moraju većinom da imaju albanski pasoš - rekao je Munjez.

- On sam sebe ne razume, kako bi ga drugi razumeli - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić