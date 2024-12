Šok za šokom! Jelena nastavila sa raskrinkavanjem Ivana, pa saznala da je sat njenog oca poklonio Aleksandri Nikolić (VIDEO)

Haos za stolom!

Marko Đedović, ovonedeljni vođa, dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi izneo ko su po njemu tri najbezosećajnije osobe.

- U ovoj anketi se slažem što ste me navodili, jer sam u nekim situacijama pokazao da sam bezosećajan, trudim se da to sada ispravim, ali hajde...Nisam ovde došao da se posvećujem toliko vašim životima, već usputno, ali je ovo dobilo poentu. Milica je poentirala, kada Milica bude otišla, sve će doći na svoje. Nisam dozvolio od kada je Milica došla, da mi se nametne da moram da preusmerim svoje probleme ka tome, ali ću sada reći da je Terza broj jedan. Ja sam imao sličnu situaciju kada je u pitanju odnos oca i deteta, ali nimalo kada je trudnoća u pitanju. On je pokazao bezosećajnost zato što je fokus njegov, koliko god hteo da priča o Milici, da se opravda Sofiji. Milica je bila jedna od retkih s kojom nisam imao svađu, kada sam imao svađu sa Terzom, Milica se nije mešala...Treća osoba je Jelena Ilić, koja je besomučno i bezosećajno vršila torturu šest godina, neko zbog kog sam izgubio kontakt...Stavio bih je u isti koš sa Sofijom. Isto tako, ta moja ćerka o kojoj ona priča, šest godina je gledala svog oca na telviziji... - rekao je Ivan.

- Dve godine pre toga nije želela da te vidi, tek ću pričati zbog čega, a kada budem to ispričala na televiziji, mnogi ćete završiti tamo gde vam je i mesto. Ona je rekla da ne želi da se preziva kao njen otac. Od 2018., od kad je ovaj monstrum upoznao ženu, Lena nije htela dve godine pre toga da vidi ovog oca. Molim onoga kod koga je telefon moj da nađe prepisku koja je dokaz da Lena dve godine nije htela da vidi tatu pre mene - rekla je Jelena.

- Ona je pala na poligrafu za funkcionera, kada je se odrekla porodica, ona je otišla za Makedoniju, živela je u Ohridu, onda je porodica otela od tog funkcionera - rekao je Marinković.

- Ti ćeš biti tužen, moraćeš da priložiš moje zdravstvene papire za to što si pričao...Ona nosi sat od mog tate, sram te bilo! - rekla je Jelena.

- Vrati mi sve što si mi uzela iz moje kuće - rekao je Ivan.

- Jutros razmišljam o satu i gledam, ajde ova što ga nosi, nego što ovaj monstrum je dao sat mog tate, kog vređa - rekla je Jelena.

- Jelena je bezosećajna je što je na pravom policijskom poligrafu pala na glavna dva pitanja, preko kojih sam ja tada, naravno, prešao, a to je da je imala više abortusa sa tim funkcionerom s kojim je pobegla u Makedoniju, preko kog je njena mama dobila posao...Zbog te svoje bezosećajnosti priča sada o mom detetu, a ranije je to nekome zamerala - rekao je Ivan.

- Sada je pravo vreme da osoba koja zna istinu o odnosu sa tvojim detetom progovori. Bio si monstrum prema tom detetu, ti nemaš nikoga, ti si biološki otac, nažalost...Moj sat od mog tate nosi animatorka. Ti si navikao da budeš na sudu, tebi je sud kao "dobar dan" i "doviđenja" - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić