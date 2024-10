Jelena zakuvala sukob Ivana i Luke? Marinković razvezao jezik, Kačavenda sklopila sve kockice i zajedno ih urnisala! (VIDEO)

Haos za crnim stolom!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

- Jelena te izložila za Luku pa si ga diskvalifikovao. Sad te je izložila za Karića, da li je on sledeći? - glasilo je pitanje.

- Jelena nije bila tu, on je to rekao u našoj raspravi. To nije bilo presudno za našu komunikaciju. Rekao mi je da ima cilj i sve mi je bilo jasno. Čuo sam da je Milicu dva dana pre svega zamolio da ona mene zamoli da spustim loptu, a to je znak da nije mogao da izdrži verbalni duel sa mnom - govorio je Ivan.

- Jelena ti je rekla da joj je Luka namigivao - dodao je Milan Milošević.

- Jeste, rekla ti je ono za izolaciju i tad si ti počeo. Ivanu sve smeta što je vezano za Jelenu ako je drugi muškarac u pitanju. Oni su od početka imali provokacije, ali je češće bilo od tog trenutka - umešao se Bebica.

- Nema sve veze sa Jelenom. Karić je sa Jelenom imao ozbiljne sukobe i kad nismo Jelena i ja pričali, ja nisam reagovao. Čuo sam da je pričao loše o meni i do tad smo bili top, a od tog trenutka mi se menja pogled i naša komunikacija - pričao je Marinković.

- Ja sam za stolom rekla da bi Sandra čula koliko je on neozbiljan i kako se ponaša. Luka je danima vređao Ivana. Luka je dolazio u rehab, a ja sam to rekla zbog Sandre. Ja na Luku nisam reagovala i nisam izvraćala. Stalno sam pitala zašto me provlači u svađama sa Ivanom. Kad su se njih dvojica sukobili ja nisam bila tu. Jelena nema veze sa tim, niti ga loži, niti me zanima. Ivan i ja ćemo sutra možda ponovo da se posvađamo, ne želim da utičem na njegove sukobe. Nemam veze sa tim, Luka se sam isprovocirao - govorila je Jelena.

- Luka je video da sa mnom neće moći da izađe na kraj, a razlog je Ena jer je ušao sa tim stavom - dodao je Ivan.

- Prošle godine je sukob Marinkovića sa pola kuće bio zbog nje - rekla je Milena.

- Ja klanove nemam, nemam ni pet prijatelja. Ti si ovde dok si bila sama plakala da te svi napadaju, a sad si se pomirila sa Jordankom, ušla u vezu, a Kačavendi ne smeš da prismrdiš. Ti si žrtva i svi te napadaju. Luka je ovde vređao žene, ali se to ne čuje jer su oni bili ekipa - nastavio je Ivan.

- Jelena je rekla da je Ivanu jedini cilj da ponižava ljude i da ih diskvalifikuje - dodao je Milan Milošević.

- Ovo je Jelena napravila pričom da je Luka gleda i da joj dobacuje. Ona sad priča kako je Luka provodio vreme sa Sandrom, a da se zna šta je radio okolo. Ivane, ti si maloumnik šta si sebi dozvolio - govorila je Milena Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić