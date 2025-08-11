BAJA JE PROCENIO SANDRU KAO OTAC: Kačavenda otkrila šta iskreno misli o odnosu Baje i Luke, pa priznala: TERZA JE ISPAO DEVOJČICA (VIDEO)

Kačavenda brutalo iskreno o bivšim cimerima!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tikačenko i Daču Virijevića.

Pri samom kraju emisije Milena je progovorila o Sandri Obradović i njenom odnosu sa Lukom Vujovićem i njegovim ocem, Bajom.

- Ljudi komentarišu Sandru negativno i to mi se ne dopada. Ja ne bih volela da ona bude kolateralna šteta. Otac i sin će se sigurno pomiriti. Ne smemo da dozvolimo da ona bude treća u odnosu i da bude ta koja se meša. Neka njima bude srećan put, pa ako je to njihov izbor... Baja je procenio Sandru kao otac i video emocije kod nje, ali suludo je da se na Luku utiče. On dečko kao da je pao s duda, ali i dalje imam utisak da je ovo jedna rijaliti priča -rekla je Milena.

Nakon Milenine izjave, javila se gledateljka koja ističe da je Kačavenda dobar komentator, ali da je sa zakašnjenjem procenila ljubavni par Anđelu i Gastoza.

- Da sam bila pametnija, malo bih obratila pažnju. On je mene šarmirao, a kod nje sam negde videla iskrene emocije. Kako je krenuo kraj i borba za plasman, sve se zaokrenulo. Kada sam ja operisana, dok sam čekala rezultate ja sam bila van sebe. Misli su mi bile potpuno napolju i okrenute ka deci. Nisam pokazivela to i trpela sam strašne bolove, jezive. Ja trpim muški, tako sam naučena, ali pokušavala sam da pratim sve teme i neke stvari sam propustila -rekla je Milena.

- Potrudiću se nekako ako budem bila u nekoj od narednih sezona da ne dam pristup svakom. Nisam dobrodošla učesnicima kao neprijatelj, pa mi se mnogi približe na različite načine. Gastoz je pokazao da je neko ko ne trpi kritike -dodala je Kačavenda.

- Teza je ispao devojčica i sklonio se od nje, a ja sam imala potrebu da je branim. Mi krijemo svoje emocije da se to napolju ne vidi, mnogo toga mi tamo progutamo. Sofija izgleda hladnokrvno, ali je pokazala meni... Da se Teza nije povukao oni bi ostali par sa ljubavnim pečatom, ali ja sam bila tu da je zaštitim -rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: M. V.