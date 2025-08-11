MLATITE PRAZNU SLAMU: Kačavenda otkrila detalje o odnosu Dače i Sofi, pa brutalno odgovorila na negativne komentare (VIDEO)

Kačavenda otkrila detalje o Dači i Sofi, pa odbrusila gledaocu!

Večeras je u najnovijem izdanju emisije "Narod pita" voditeljka Ana Radulović ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Daču Virijevića.

Na samom početku Milena je otkrila detalje o odnsou Sofi i Dače, te istakla da je moguće da obnove odnos iz Elite 8.

- Njih dvoje su šaputali i krili od mene šta pričaju. Bili su prisni i meni ova situacija liči na popravku njihovog odnosa. Dačo, istina je da nemaš uši, smejao bi se oko glave -rekla je Milena, nakon ćega se u program uključio i prvi gledalac.

Gledalac je odmah u startu čestitao Sofi na zauzetom trećem mestu i istakao da podržava nju i Daču, a o Mileni nije imao reči hvale.

- Nenam reči za ovog ološa od Kačavende. Ona, Mića, Aneli, Đedović, to su sve foliranti. Oni su svi isti koš i to je jedan ološ od čoveka. Mića je sve pokazao u predhodnoj emisiji -rekao je gledalac.

- Bolje sedite iza tog ekrana, možete samo da zovete i mlatite praznu slamu. Meni se vaša selekcija ološa jako sviđa. Može da se desi da uđem u Elitu 9, pa da me opet gledate. Mogu reći da sam strašno napadala Uroša, vidim da ste njegov fan, ali ja u ovom trenutku podržavam Uroša. Mislim da takvi kao vi treba da uđete u Elitu, pa da vas mi komentarišemo spolja -rekla je Kačavenda.

- Kačavenda je jedan veliki ološ, Janjuš je bio sve u pravu za nju -dodao je gledalac.

- Ja sam mu se izvinila jer sam ispala neobaveštena. Ja sam mu odgovorila kako jesa da mu se izvinjavam javno -rekal je Milena.

