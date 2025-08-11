Informacije iz Đenovića iz prve ruke: Anđelina komšinica otkrila kako su Đuričići prihvatili Gastoza, pa priznala da je Sofi u Crnoj Gori na lošem glasu! (VIDEO)

Obelodanila sve detalje!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se gledateljka koja kaže da je komšinica Anđele Đuričić.

- Ja sam Anđelina rođaka. Vi nju ne poznajete, ona je drugačija van kamera, vesela i svije vole u Gerceg Novom. Ovo što Dača priča, on ima averziju prema Nenadu i ne poznaje ga. Sad sam baš gledala ovaj prilog i malu Sofi... Ona deluje naivno, a vrlo je prefigana naručito kad je Nenad sedeo na stepenicama, a ona pored njega. Ona mu se tu direktno nabacivala i to nije bio prvi put. Mala je vrlo namazana! Na portalima u Crnoj Gori se mnogo piše o njoj. Ona deluje slatkorečivo i veselo, a namazan je - govorila je gledateljka.

- A o Anđeli pišu lepo? O svima nama se piše i lepo i ružno - dodao je Dačo.

- Dačo, pokaži se kao pevač to ti je najvažnije. Lepo pevaš i sve je okej, šarmantan, iz dobre porodice, ali ne možeš nekog da blatiš koga ne poznajem - rekla je gledateljka.

- Ja Gastoza poznajem - dodao je Dačo.

- Ti ne možeš ti da ga poznaješ bolje od mene! Ja sam kuća pored. Vi njega ne poznajete, on se zaj*bava. On ide kroz šalu, to je sve njegova šala. Nije lepo da tako pričaš o čoveku koga ne poznaješ. Drugo je njegova igra u rijalitiju, a drugo je život. Ti si ovde fin, a unutra si bio drugačija ličnost. Ja sam njena familija sa očeve strane, nismo mi bliski, ali jedno treće ili četvrto koleno. Mi se družimo i znam kako su se Veliša i Lilja odnosili sad kad je bio i kakav je utisak ostavio. Fantasično, čovek ne može da ga prepozna - nastavila je gledateljka.

- Znači foliranti, kako tamo nije bio takav? Zanima me da li je Veliši Gastozu nju isporučio kao kantu? - pitao je Dačo.

- Nije je isporučio - rekla je gledateljka.

Autor: A. Nikolić