Poni da joj je dao pažnju bila bi sa njim: Ivan isponižavao Draganu kao nikad, Matoroj prekipelo zbog njenog ograđivanja! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

Upravo je počela emisija "Gledanje snimaka" sa voditeljkom Ivanom Šopić. Na samom početku takmičari su imali priliku da pogledaju kako Ivan Marinković priča o Dragani Stojančević i kako bi bila sa svima, uključujući i Borislava Terzića Terzu.

- Znam šta Ivan priča, često pričam sa njim, a ovaj razgovor sam i prisluškivala. On meni veruje da sam se zaljubila. Ja sam se zaljubila zbog pažnje, počele smo da provodimo više vremena i odgovara mi kao osoba. Ja sam se od Luke odvojila kad je krenuo da flertuje sa drugim devojkama, Sandra mu je zamerala Ivaniju i mene, pa smo se odvojili. Ja ne mislim da sam osoba kojoj je samo pažnja bitna, ne bih bila po svaku cenu sa nekim samo zbog pažnje - govorila je Dragana.

- Ne očekujem njenu reakciju jer sam ja njoj ovo rekao više puta. Rekla je da od Luke i Terze nije ovo dobijala i ispada po ovome da je već bila sa ženom, iako ja to ne mislim. Sve što su ti davali Luka i Terza davala je i Matora, samo je ona nastavila to da ti daje, a oni su prestali da budu zainteresovani za tebe - dodao je Ivan.

- Objica su se ograđivali od nje - dobacio je Karić.

- Mislim da joj fali pažnja i da joj je poni dao pažnju da bi bila sa njim - nastavio je Marinković.

- Počinjem samu sebe da smaram, ovako ne priča sa strane. Ja neću da pričam u Draganino ime, ja osećam da sam sa ovom devojkom u vezi, a meni odnos ne definiše poljubac i s*ks - govorila je Matora.

- Šta je značilo ovo da ti je stavljala do znanja da joj se sviđaš? - pitala je Ivana.

- Jedan poljubac se desio na blic, tad smo ozvaničile. Ona sve odlučuje što se tiče poljubaca i intimnih odnosa. Ide rođendan, opet ide čestitka, ide biranje, opet ćemo da se razdvojimo. Osećam se loše kad muljam i petljam za naš odnos, a ja ne krijem ništa - nastavila je Tomićeva.

- Ja sam videla neku Jovaninu odbonost, sa mnom to nije imala. Ja sam videla po Jovaninom stavu i svemu da su to dva različita modela ponašanja. Dragana je svojim odgovorim potvrdila sve što je rekao Ivan, pa ispada da se ona nije zaljubila u Jovanu kao ženu, nego u njenu pažnju - komentarisala je Stefani.

- Stefani, da li ste vas dve otpočele vezu 4. jula? - pitala je Ivana Šopić.

- Izašao je klip i ona misli da smo tad zajedno, a prvi put smo imale s*ks kod Jovane kući - rekla je Stefani.

- Smara me njeno pranje. Ne bih tetovirala i ne bi mi ona ostavila medu kad je bila nominovana i pisala datum. Ja znam šta i kad je bilo sa Stefani, krile smo, a sa Draganom nije bilo. Danas mi je mesečnica sa Draganom, ja to tako računam. Dragana mora da sedne sama, da ima koncentraciju, ne samo zbog mene nego i zbog roditelja. Stefani i ja smo brzo izašle napolje, a ko zna kakva bi situacija bila da je to duže trajalo - nastavila je Matora.

