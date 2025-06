Žestok početak današnje emisije!

Voditelj Darko Tanasijević danas ima poseban zadatak za takmičare, a oni su morali da mu odgovore na četiri važna pitanja. Danas je led probila Sofija Janićijević.

- Da li veruješ u sudbinu ili misliš da svako sam kroji svoj život?

- Verujem u sudbinu definitivno, neke stvari se desi kako ne planiramo. Ovaj postupak ovogodišnji za mene i Terzu to je bila sudbina i ne bi se nikad desilo da sam više razmišljala - rekla je Sofija.

- Kad si posledji put promenio mišljenje o nekoj važnoj stvari i zašto? 

- Ovaj rijaliti koliko god da mi je doneo loše, imala sam loše postupke i nešto loše mi se desilo, takođe sam upoznala i različite ljude i shvatila da nekad ne treba da se kaže istina i šta zaista mislimo jedno o drugom. Neki ljudi se večito brane bez pokrića, nekad je neko zasluženo trebao da bude rešetan kao ja, neko je trebao da se poštedi i mislim da su se neki ljudi mnogo štedeli. Gastoz i Anđela se komentarišu na jedan način, a Luka i Aneli na drugi, Anđela i Gastozu možemo da kažemo sve, ali Aneli i Luki kad kažemo to je luda kuća i bolje da se ne mešamo. Evo ja sam promenila mišljenje o Anđeli, na gore. Imala sam o njoj mišljenje kao i o svakoj drugoj učesnici, ona se meni stvarno zamerila. Provukla me je nekoliko puta i to ne bih dozvolila i iz tog razloga sam promenila mišljenje. Ja sam mislila da je njeno pravo mišljenje kao ovih devet meseci - govorila je Janićijevićeva.

- Šta te više oblikovalo - detinjstvo ili greške koje si pravio kao odrasla osoba?

- Detinjstvo oblikuje, odrasla sam u zdravoj porodici punoj ljubavi, imala sam sve što sam želela, a kako sam odrasla počela sam da radim samostalno i sve što sam pogrešila ja sam tako birala i tako htela. Ja da nemamovaj loš postupak verujem da ovde ne bi imalo šta da mi se zameri - odgovorila je Sofija.

- Da li je po tvom mišljenju porodica iznead svega ili je važno pre svega biti veran sebi?

- Meni je porodica iznad svega, ali ne treba da gubimo svoje "ja" tako što slušamo baš sve savete koje nam porodica daje. Sve što su mi majka i otac govorili uvek su bili u pravu i došlo je na njihovo, ali bolje je da pogrešim i vidim šta bi se desilo - rekla je ona.

- Ako bi se tvoji protivili pomirenju sa Terzom, a ti odlučiš da mu opet pokloniš poverenje, da li bi to učinila? - pitao je Darko.

- Kad je Terza u pitanju poslušala bih majku i oca, ali inače ne slušam i biram sama sa kim ću biti - odgovorila je ona.

Posle nje na red je došao Uroš Stanić.

- Da li veruješ u sudbinu ili misliš da svako sam kroji svoj život?

- Verujem u sudbinu i uvek sam je krivo za svoju prošlost i sadašnjost. Kad god mi se nešto dešavalo krivio sam što mi je tako zapisano od Boga i što ne mogu da nađem ljubav i imam prave prijatelje - rekao je on.

- Kad si posledji put promenio mišljenje o nekoj važnoj stvari i zašto?

- Odlučio sam da odem u Ameriku jer ovde nisam shvaćen. Nikola Tesla isto nije bio shvaćen, ja sam kao Nikola Tesla. Ja sam za taj svet. Mišljenje sam ovde promenio o Anđeli, počeo sam da sagledavam neke situacije i idealizovao je u druženju sa njom. Kako sam se odvojio od nje shvatio sam da sam se družio sa osobom koja nikad nije trebala da mi bude u okruženju. Hvala Bogu da mi nije pokazala poštovanje i da se distancirala jer bi bilo suludo da sa njom budem u komunikaciji. Kad se tako ponaša sa Gastozom, prema Pavlu koji ju je finansirao i prema Kariću sa kojim je imala s*ks šta sam mislio od patolokog lažova koji gleda samo sebe - govorio je on.

- Šta te više oblikovalo - detinjstvo ili greške koje si pravio kao odrasla osoba?

- Nelagodan život me je oblikovao. Voleo bih da sam staloženiji, asocijalan sam i svakoga gledam kao neprijatelja. Moje provokacije i arogantan stav je moj bunt jer e otac i familija nikad nisu prihvatili - rekao je on.

- Da li je po tvom mišljenju porodica iznead svega ili je važno pre svega biti veran sebi?

- Meni je majka na prvom mestu i majku slušam. Znam da mi je majka najveći prijatelj i da mi želi dobro, a da mi svaki savet i kritiku kaže jer mi želi dobro - odgovorio je Stanić.

Autor: A. Nikolić