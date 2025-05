Oni su bili drugari, ko sam ja vama? Anđela svim silama probleme i sumnje oko Pavla Jovanovića pokušava da prebaci na Gastoza (VIDEO)

Žestok početak emisije!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditaljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako Nenad Marinković Gastoz pokušava da se seti detalje o odnosu Anđele Đuričić i Pavla Jovanovića.

- Ja sam protumačila kao da razgovaraju o svemu, sviđaju mi se Dačina pitanja. Ja znam da je on mene pitao na početku i to što je čuo od njega. Pitao me je da li sam bila sa njim i za auto, sve sam ispričala da me ne bi dalje ispitivao. Detalj sam ispustila, a bitnije mi je bilo da objasnim da nisam bila sa njim. Ja stojim iza svega što sam rekla. On može da kaže da je znao, ali je to znao iz njegove priče. To što je verovao u njegovu priču, pa je poverovao meni, to je njegovo. Rekao je da zna za još jednu takvu priču kad je on u pitanju i možda ima neke stvari za koje zna da nisu istina. Nije mi rekao kako je odlučio meni da veruje, ali verujem da je imao takva iskustva sa njim - govorila je Anđela.

- Priča se po kući da dosta utihneš kad je ova tema u pitanju, kao da želiš da stopiraš - dodala je voditeljka.

- Može da se tumači tako, ali mislim da otkako je krenulo da se priča o tome nisam nijednu emisiju propustila da pričam o tome. Spoljni svet nije nešto o čemu želim da pričam, ne želim da uplićem ljude. Upoznala sam ga ovde, kuma me je upoznala sa njim i rekla da je dečko koji je najlepše pričala o meni. Ja sam posle shvatila da je to drugačiji ekstrem i da se preko televizora zaljubio u mene - dodala je Đuričićeva.

- Gastoze, je l' ti je rekla da je njega upoznala u dvorištu? - pitala je Ivana Šopić.

- Da, pitao sam jer mi je bilo čudno... Poenta je da imate u glavi da je Pavle rekao da je upoznao nju i kumu u isto vreme, a poenta je da je kuma nju upoznala - dodao je Gastoz.

- Deluje da ti sumnjaš, ali da ne želiš da to pokažeš - dodala je voditeljka.

- Mene je ona situacija poljuljala i trebao sam da znam taj detalj, ali je nisam nikad pitao ko je nju dovezao. Na njoj je bilo da mi kaže da su taj neko bili kuma i on - rekao je Gastoz.

- Imam pravo da ne želim da pričam o spoljnom svetu, taj neko se trudi da ovde bude bitan, a ja ne želim. Trudi se, ide po emisijama i priča o njemu i meni. Ja da sam ga pljuvala, pa neka ide, ali ako je sve to istina trebao je da se seti tokom "Zadruge 6". On se iskompleksirao na nekoga ko mu je bio blizak jer je uspeo da bude sa mnom, a on nije. On je živeo u istoj zgradi, a on u taj stan nikad nije kročio, niko osim moje kume - govorila je Anđela.

- Verujem u ovu priču jer ima isti stav kad smo pričali kad je stan u pitanju - rekao je Gastoz.

- Neka oni reše šta je bilo. Oni su bili drugari, ali ko sam ja vama? Tebi devojka, a njemu niko - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić