Ivan rešeta Aleksandru: Uhvatio svaki laž kojom je pokušava da se iščupa, pa joj postavio pitanje od kojeg je zanemela! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" komentarisalo se ponašanje Aleksandre Nikolić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić, kako bi dala svoj sud o dešavanjima koja je Aleksandra imala sa Ivanom Marinkovićem.

- Teška funjarska posla, nije joj džaba stiglo pitanje. Sve što je uradila svaki potez je bio funjarski. Ja sam njih stavila za potčke, ona je mene ubedila da joj se on stvarno sviđa. Ja sa nekim ko mi se ne sviđa ne bih mogla da pričam ni pola sata, a ne pet sati. Ona mi je jasna, a za Ivana ne mogu da garantujem da li se zaljubio. Mislim da nije bio siguran u njene namere. Ona da je otišla kod Drveta i da je dobila zadatak da vidi dete, ja bih to razumela, ovako je htela da zavrti igru - govorila je Miljana.

- Ja sam morala da napravim uvod za to, nisam mogla iz čista mira da mu priđem. Mnogo toga se promenilo u međuvremenu - rekla je Aleksandra.

- Kome ti prodaješ ovu priču? Ovo je glupost. Ona sve vreme i večeras nije znala kako će Jelena da reaguje, ona ako se plašila Jelene to je morala odmah da prekine. Ako si se plašila onda si se plašila i pre dva dana - dodao je Ivan.

- Htela sam da vidim svoje dete, ali je otišlo predaleko - pravdala se Nikolićeva.

- Aleksandra je meni svaki dan pričala da hoće da vidi dete i da hoće da smisli zadatak. U poverenju mi je ispričala i nikad je ne bih odala. Mislim da je to bilo u četvrtak - govorila je Sandra.

- Onda je i Miljana glumila sa vama jer vas je poslala u izolaciju - dodao je Gastoz.

- Aleksandra, odakle ti ideja da si na zadatku? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja sam napravila uvod za zadatak. Ja sam verovala da će to u utorak uveče da se završi. Verovala sam ako tražim zadatak da će to da mi odobre. Ja sam to želela i išla sam ka tome i nisam htela da stanem sa tim, želela sam da idem do kraja, ali me je grizla savest. Desile su se ove situacije, koje su me vratila na nasilje od pre pet godina. Da li neka majka ne bi učinila isto? Ja bih tražila konkretnije - pričala je Aleksandra.

- Gde si mi se približila osim što nas je Miljana poslala u izolaciju? Meni mozak brzo radi, da si htela da mi se približiš, a videla si da nema utorka i Drveta mogla si tvoj deo zadatka da unaprediš i kažeš da približimo krevete - dodao je Ivan.

- Polako. Mi nismo bili blizu toga da se smuvamo - rekla je Nikolićeva.

Autor: A. Nikolić