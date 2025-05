Obelodanio sve: Dača otkrio prisnost Anđele i Karića sa početka rijalitija, pa izavao metež u kući! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Dači Virijeviću.

Zašto kriješ šta se dešavalo između Stefana i Anđele na početku rijalitija? Rekao si da je on često prilazio njenom krevetu, a ona je bila drska, zašto sad ćutiš?

-Ja sam primetio da je on dolazio do njenog kreveta, tri do četiri puta sam to video. Ne znam da li je bio svaki dan, ali sam primetio da je dolazio i rekao sam Sofiji da mislim da će biti priča Karić i Anđela. Nije dolazio do drugih devojaka, a i sad ami je čudan njihov odnos. Ne znam šta kriju. On je rekao da neće da govori neke stvari i da će posle rijaliti ona njemu da se izvinjava i ona njoj, on nju smatra prijateljem. On je bila ono njeno, odbojno. Meni je tada bio čudan odnos - rekao je Dača.

- Ne slažem se baš sa Dačom. Nije bilo odbojno. Bila je priča koliko je ona lepa i da je on jedan od najlepših muškaraca u kući. Kad su bile neke svađe jedino je on mogao da je smiri. Dobar deo kuće je ovo video. Mislili smo da će ono biti prvi par Elite - rekla je Sofija.

- Mi tada nismo ni znali da je Karić zauzet - rekao je Dača.

- Razumem da ljudi komentarišu. Imaju pravo. Prve i druge nedelje, Mića se izjasnio da ste ti i Karić trebali da budete mister i misica. Jako mi je glupo da Dača ovo govori da je dolazio sa nekom nameru, da je on fin, a ja drska. Da je dolazio da me muva to se nikad nije desilo - rekla je Anđela.

- Mi smo to tako shvatili - rekao je Dača.

- Stefan i ja smo imali normalan odnos, komunicirali smo normalno. Dolazio je kad mu nešto zafali i ja takođe. Da li me pitao kako sam i ja njega, e to su normalne stvari - rekla je Anđela.

- Da li ste videli da smo proveli dva minuta bez ikoga?! - ubacio se Karić.

- Ti si dolazio do njenog kreveta i pričali su više puta. Nisi sedeo, stajao si - rekao je Dača.

- Bilo mu je čudno što naš sukob ne pređe na neki veći stepen, a ja sam rekao da nemam želju da nekoga pljujem i neki poriv - rekao je Karić.

- Kad si mu rekla: "Progutaj Kariću", a on tebi: "Progutaj i ti Anđela", zna se na šta se mislilo. Karić mi je rekao da će oni da se pokolju napolju zbog sukoba sa njim pa da će se izvinjavati - rekao je Dača.

- Naravno da nemamo za šta da se izvinjavamo. Ako ovde nešto nije u redu, možda će biti gore, a možda i bolje - rekao je Gastoz.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić