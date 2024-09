Ivan odjavio Branku: Miljana razvezala jezik, Marinković spreman da sve oprosti Jeleni (VIDEO)

Žestok početak emisije!

Upravo je počela emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip. Takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako je izgledao fler i razmenjivanje nežnosti Ivana Marinkovića i Branke Knežević.

- Ovde smo se tek muvali, osteio sam se kao na plaži. Desio se poljubac, a neke stvari mi se ne dopadaju kod Branke. Ne dopadaju mi se neke njene karakterne crte, dosta folira, laže, samoživa je i ne uklapa se u moju priču - rekao je Ivan.

- Dva teletabisa, kako ste gadni. Ona mlohava, on krezub i škrbav. Kakav crn par?! Ogavni su, nemam šta da dodam - prokomentarisala je Kačavenda.

- Branka je zaljubljena, a on ološ to ne poštuje. On posvećuje pažnju idijotkinjama koje to ne zaslužuju. Aleksandra recimo, njoj je posvetio pažnju. Posvetio je pažnju nebitnoj osobi koja je niko i ništa, a ne Branki - govorio je Đole Kralj.

- Branka žena nije normalna, prljava je, štrokava i aljkava. Ona krade po kući, prodaje cigarete... Ovo je klasično teranje inata Jeleni. On je to uradio da joj tera inat, jer ona provodila vreme tad sa jednim, drugim, trećim... Ivan je kao malo dete, tera inat kao da je klinac. On voli i dalje Jelenu, sve bi joj oprostio kad bi ona htela - pričala je Miljana.

- Bilo je samo zagrljaja i poljubaca... Baš smo lepi, bilo je emocija. Baš mi je prijao, ali kad smo se razišli prija mi samo nekad da popijemo kafu - rekla je Branka.

Autor: A. Nikolić