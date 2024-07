Zola razvezao jezik: Urnisao Bebicu, pa dokazao sa mu je Miljana bila viši cilj! (VIDEO)

Žestok početak nominacija!

Voditeljka Ivana Šopić stigla je u Belu kuću i krenule su nominacije između Nenada Macanovića Bebice i Miljane Kulić. Veče je otvorio Lazar Čolić Zola.

- Bebica i ja imamo korektan odnos, on se meni izvinio od srca. Posle toga nismo imali komunikaciju. smatram da je Bebica folirant, niskog nivoa. Kad sam pričao da je on neko ko ima viši cilj, mislim da je to ove sezone ispunio. Ona ga je uvela ovde, ušao je i sad zaradio lovu, a na nju ne obraća pažnju 1%. Nemoguće je da nekoga onoliko voliš, plačeš, treseš se, a sad ne obraćaš pažnju. Meni se desilo toliko loših stvari, pa nekad ne mogu da ne popričam sa njom - rekao je Zola.

- Neka ostane nebitan, ne odgovaram ništa, neću ni ja - poručila je Miljana.

- Čovek koji može da ne viđa svoje dve ćerkice dve godine zbog Miljane je čovek koji nema srca, duše i po mom mišljenju je monstrum. Meni se dosta ljudi javilo za Teodoru, kažu da se napolju udara kao da je osigurana. Jedino fino za njega mogu da kažem da je posvećen u odnosu, a koliko je posvećen, toliko ispada i debil.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.