OTKRIVENO POREKLO KOVIDA? Šokantna studija navodi da virus verovatno i nije iz Kine (FOTO)

Američki istraživači veruju da su konačno utvrdili kada i gde se prvi put pojavio kovid i moguće je da to nije bilo u Kini.

Naučnici sa Univerziteta Kalifornija u San Dijegu tvrde da su otkrili dokaze da je virus SARS-CoV-2 uzročnik bolesti kovid-19 verovatno počeo da evoluira kod slepih miševa još 2012. godine, u regionu koji obuhvata severni Laos, prenosi Dailymail.

Analizirali su više od 100 koronavirusa pronađenih kod potkovastih slepih miševa, upoređujući ih sa SARS-CoV-2 i njegovim rođakom SARS-CoV-1, virusom koji je izazvao epidemiju 2002. godine. Ova analiza im je omogućila da sastave, kako tvrde, najdetaljniju sliku evolutivne istorije ovih virusa.

Covid origin FINALLY revealed in bombshell study...and it might not have been China after all https://t.co/aUtUqdJOZz