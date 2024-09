TENZIJA NA VRHUNCU! Pogledajte NEPRIJATAN momenat debate Trampa i Kamale Haris: Ovo niko nije očekivao (VIDEO)

U Filadelfiji je održano prvo televizijsko sučeljavanje između Donalda Trampa i Kamale Haris. Bilo je to ujedno i prvi put da su se Tramp i Harisova uživo upoznali.

Mnogi su komentarisali hoće li na debati doći do rukovanja između predsedničkih kandidata. Do rukovanja na kraju debate, koja je bila poprilično žestoka, nije došlo, ali jeste na samom početku.



Kamala Haris samoinicijativno je prišla Donaldu Trampu, došla do njegove govornice i pružila mu ruku. Bio je to jedan od viralnih trenutaka ove debate, naročito jer je Tramp nevoljno morao da pruži ruku američkoj potpredsednici.

Kamala walked over to Trump to give a handshake. #Debatenight #debate #TrumpHarrisDebate pic.twitter.com/WiXVS3uc34