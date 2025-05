Zauvek odsvirali kraj: Aneli i Luka brutalnim sukobom stavili tačku na vezu, jedno drugom sasuli pravo mišljenje u lice! (VIDEO)

Nova drama u emisiji!

Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem. Ona je otkrila da je donela odluku da okonča njihovu vezu, a onda i priznala da li se oseća poniženo kad nakon vređanja ima vrelu akciju sa njim.

- Ovo više nema perspektivu i najbolje je da se Luka i ja razdvojimo. Moje emocije jesu porasle i zavolela sam Luku. Ne mislim da me laže za emocije i mislim da je počeo da me voli. Akcija izeđu Luke i mene je pala dva puta, imali smo je u utorak i u izolaciji. Mislim da ga nisam tad vređala. Je l' treba da zatvorim emocije jer se izvređamo? Ljudi su se ovde najstrašnije vređali, pa su imali akcije svaki dan - govorila je Aneli.

- Zbo gčega ga optužuješ da mu se dopadaju druge devojke? - upitao je Joca.

- Mislim tako jer me petlja i mulja, mislim da mu je u krvi da laže. Poverenja ne može da ima i ja sam odlučila da ovo završim i precrtam - dodala je Aneli.

- Što se ljutiš kad on tebi prebaci Janjuša, a kad se pomene razvučeš osmeh preko celog lica? - upitao je novinar.

- Evo ja ću i sad da to uradim. To sam ja i moj odbrambeni sistem. To je možda neka moja muka, nemoć, želja i takva sam ceo život - rekla je Ahmićeva.

- Da li veruješ da Luka nema komunikaciju sa Enom? - pitao je Joca.

- Ne, malopre ju je savetovao. Kad je bila tema Anđela i Gastoz ja sam to videla. Ono što je ona rekla da mu je žao to je tako - odgovorila je Ahmićeva.

- Ona prebacuje loptu, baš kao i Anđela. Ne volim kad se porede druge veze i odnosi. Trebali smo da se držimo za stolom jer ja mislim da ona ne čuje da je Bajo komentarisao, a ona u tome mene krivi. Rekla je da više neće da me vreša, evo i da sam najgori šta ćeš sa lažovom? Ja mislim da njoj više smeta i ne želi odnos gde sebe predstavlja loše i dobija negativna pitanja. Njoj je sreda najgori dan u život, a mene to ne zanima, ni kakvo pitanje će da dođe - govorio je Luka.

- On sve laže, 80% stvari je slagao - dodala je Aneli.

- Je l' si komunicirao sa Enom? - pitao je Joca.

- Aneli ima isto komuniciranje sa Enom kao i ja, a to je kad joj odgovori normalnim tonom - dodao je Luka.

Autor: A. Nikolić