Ja ću da vas nosim na leđima: Kariću pukao film, Aneli pravo mišljenje sasuo u lice! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do rasprave između Stefana Karića i Aneli Ahmić.

- Sa mnom nećeš da dobiješ svađu. Oni kreću od sebe, to bi voleli oni - rekao je Stefan.

- Nisam znao da on misli da samja folirant. Ja sam njega uvek uzdizala - govorila je Aneli.

- Pa i Anđela me je uzdizala devet meseci, pa mi je zabila nož u leđa. Videli smo danas koliko želite da me uzdižete, pa mi uterate. Ako će to da opravda vaše postupke i bude dobro za vas i umanji vaše greške i doprinese vam do cilja, ja ću da vas nosim na leđima - pričao je Karić.

- Upravo ti prićaš o tome - rekla je ona.

- Priča da vređam i poižavam, a ovamo ima lepo mišljenje o meni - dodao je Stefan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić