Skloni mi se više, nađi sebi neku zanimaciju: Anđela ne dolazi sebi nakon što je Gastoz izbacio iz Bele kuće, žestoko ga prekorela! (VIDEO)

Počela da ludi!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić nastavili su svoj razgovor ispred Bele kuće, a iako se Gastoz grčevito borio da Anđelu smiri, nije mu polazilo za rukom.

- Šta god da uradiš, najgori si. Ja ne želim više to da slušam - rekla je Anđela.

- Ja sam navikao, pa šta sad? - upitao je Gastoz.

- Vrlo se ograničavam da ne pričam o nekim ljudima - rekla je Anđela.

- Imamo dve opcije kada se vratimo unutra - rekao je Gastoz.

- Opcija je da me više ne dodiruješ kad sam besna - rekla je Anđela.

- Ništa od toga - rekao je Gastoz.

- Ti moj karakter da smiriš ne možeš, ja čim uđem kroz ova vrata ću da ih izvređam - rekla je Anđela.

- Onda ja nabadam Miću celu noć - rekao je Gastoz.

- Ma radi šta hoćeš, baš me briga. Ne diraj me više nikad u životu, ne hvataj me ovako i ne nosi me. Ne radi to, to mene jedino razludi. Ne podnosim kad me bilo ko dira na taj način, kada sam nervozna to u meni budi bes, paniku i sve. Milion puta sam ti rekla da ne radiš te stvari. Ja se svađam, ne možeš da mi zabraniš da se svađam. Ja tebi mogu da zabranim da me dodiruješ, nije mi dobro kad mi to radiš - rekla je Anđela.

- Ja ću onda po svom - rekao je Gastoz.

- Nanosiš mi bol kad mi to radiš. Je l' si dobro ti psihički ovako? Budi mi najgora osećanja i ti uradiš to svaki put, znači da nisi dobro. Pusti me, samo me pusti - rekla je Anđela.

- Nisam dobro, važi - rekao je Gastoz.

- Zna šta me najviše boli, zato tu i udara. On zna zbog čega sam diskvalifikovana, zato takve stvari i radi. Vređa se što sam rekla da je pi*ka?! Pa kako se takav čovek zove? - upitala je Anđela.

- Aha - rekao je Gastoz.

- Sram ih bilo sve, gamad ljudska i stoka. Neću da mi se nameće neistina, to mrzim. Ja ne bih imala problem da priznam ako je istina. Ne mogu da nas razdvoje to je jasno već duže vreme, pa sada udara na tebe jer znaju da to mene boli - rekla je Anđela.

- Mene ćeš ti da diskvalfiikuješ - rekao je Gastoz.

- Ta mržnja je prešla sve granice, nema nikakvog srama i blama prema meni. Ja sam se pitala što ga Snupi toliko mrzi od početka, ali sada mi je sve jasno. Skloni se više, nađi sebi neku zanimaciju. Osvesti se da mi ne radiš dobro, ne funkcionišemo isto - rekla je Anđela.

- Nobelova nagrada mi treba. Sada ćemo sesti i ćutimo do kraja emisije - rekao je Gastoz.

- Idem da završavam svoje obaveze, videćeš koje su - rekla je Anđela.

- Nemoj da mi se ku*čiš, je l' imamo dogovor? - upitao je Gastoz.

- Idi sedi, pa ćeš videti da li imamo. Imaš najbolju nameru, ali tvoja najbolja namera završi tako što napraviš neko s*anje. Idi sedi, a ja ću doći. Ostavi me jer me izluđuješ - rekla je Anđela.

- Je l' imamo dogovor? - upitao je Gastoz.

- Imamo - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić