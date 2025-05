Razočaran sam: Gastoz ne dolazi sebi od šoka jer ga je Anđela slagala, zarežao iz petnih žila! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je ''Debata'', a Nenad Marinković Gastoz dobio je reč kako bi progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Je l' si se ti razočarao toliko u Anđelu jer ti nije rekla da joj je Pavle dovezao džakove u Šimanovce? - upitao je Đedović.

- Meni nije bitna ta informacija, koliko mi je bitno što me nešto slagala. Dok sve ide bajno i sjajno, ne očekuješ neke stvari. Trebala je da mi kaže, a ne da ispadnem nebitan lik kome ona treba da se pravda. Samo da ne mešamo babe i žabe jer nije Pavle dinamit koji kada se pipne ceo svet eksplodira, nego lik koji je nosio džakove. Meni je voditelj rekao da je video svojim očima da je on dovezao, zašto mi sve to nije rekla unapred, pa da lažinjamo zajedno? - rekao je Gastoz.

- Pa rekla ti je u krevetu, što niste lažinjali? - upitao je Đedović.

- Ona je meni rekla posle Milana, a mene je razočarala što je rekla da meni ne treba da se poverava - rekao je Gastoz.

- Je l' misliš da ćeš doživeti razočarenje od Anđele u ljubav? - upitao je Đedović.

- Ne, nikada neću doživeti razočarenje jer ona mene voli - rekao je Gastoz.

- Da li misliš da ćeš doživeti razočarenje od nje kada izađete? - upitao je Đedović.

- Ne mislim jer je iskrena prema meni, ali ne znam zašto mi nije rekla taj detalj. Pavle i klipovi me ne interesuju - rekao je Gastoz.

- Zašto si se raspitivao oko toga, ako te ne zanima? - upitao je Đedović.

- Zato što je logično da ne pitam nju koja ima traume, a ustvari je lagan klip - rekao je Gastoz.

- Anđela je u četvrtak rekla da ima i ovakvih i onakvih - rekao je Đedović.

- Ne, rekla mi je da ima đakuzi, kupatilo i spavaćica - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić