Bukti rat!

Učesnici Elite danas biraju osobe koje imaju najnerealnija očekivanja u partnerskim i emotivnim odnosima. Prva je svoj stav iskazala Anđela Đuričić.

- Luka je na prvom mestu jer uvek očekuje da se Aneli izvini i kad je kriva i kad nije. Na drugom mestu je Gastoz. Očekuje da ćemo biti prijatelji, a zna da od toga nema ništa - kazala je Anđela.

- Dača, tatin sin. Naša Sofi je imala očekivanja od njega, ali nije bilo vajde. Ženski petko. Umesto da se uvukao kod Sofi u krevet, on se uvlačio Đedoviću, jer mu je on uzor. Umesto da su ga žene hvalile, on je izabrao da bude u kuhinji. Sofi, znam da si očekivala nešto, ali ti je očekivanje ravno nuli. Od Dače nema ništa. Malar sam izaberi igračkicu kad te tata bude odveo u restoran brze hrane da jedeš. Nisi znao da poljubiš Sofi, to je sramota da tvoja porodica gleda - kazao je Gastoz.

- I ti si se izblamirao. Bio si sa Macom Diskrecijom - dodao je Dača.

- Ti bez tate ne možeš ni pertle da vežeš - istakao je Gastoz.

- Ti si Enu izdao. Eni, devojci s kojom si se družio petnaest godina si rekao da je is*rskana. Ženi koja ima dvanaestogodišnje dete, rekao si to, da joj sina po školi prozivaju. Ti si najveći smrad koji postoji - dodao je Dača.

- Dačo, sram te bilo. Sofi je očekivala mnogo od tebe, a dobila je ništa. Ti si ušao ovde kao ništa, kao ništa ćeš i da izađeš odavde - kazao je Gastoz.

