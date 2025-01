Vratio ga na fabrička: Gastoz pronašao način da satera Uroša u ćošak zbog DODVORAVANJA Anđeli! (VIDEO)

Bukti rat!

Učesnici Elite danas biraju najveće zlopamtilo u Eliti. Naredni je svoj stav iskazao Milovan Minić.

- Ivan prema svima i svemu. Na drugom mestu je Stanić, a na trećem neka bude Kandra - kazao je Milovan.

- Anđela je najveće zlopamtilo, koje če zauvek pamtiti to što je Stanić pričao da je gurala banane u usta. Neće ti nikad Anđela to zaboraviti, nemoj to da zaboraviš. Na ostalim mestima su Stanić, naravno, ali i Milovan - kazao je Gastoz.

- Milovan i Ivan su tu negde. Ivan je prema Jeleni, s kojom je godinama bio najmonstruozniji. Ena prema Peji, Peja prema Eni, oni su na istom mestu, ali je to možda više inat. Bebica je čovek koji ipak sve pamti, on je dokazao da je stara ''čekalica'' - rekla je Anđela.

- Ja sam neko ko nije zlopamtilo, da se razumemo. Smatram da čovek ne mora nužno da vrati nekom loše, ukoliko je to loše doživeo. Na prvom mestu je Stanić, na drugom Ivan, tećem Milovan - rekao je Baki.

- Milovan je na prvom, to je to - kazala je Aleksandra.

- Milovan je na prvom mestu. Na drugom je Sofija, koja mi preti i dan danas, a na trećem mestu je Bebica - kazao je Terza.

- Ja sam zlopamtilo. Negde i cenim kad su ljudi takvi, ako ih neko ozbiljno povredi. Milovan, Ivan i Sofija - rekla je Milena.

Autor: S.Z.