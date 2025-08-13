ADVOKAT OTKAZAO PUNOMOĆJE MONSTRUMU ALIJI Neće da brani krvnika

Advokat Milorad Vlahović branilac po službenoj dužnosti Alije Balijagića (65) koji je optužen za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, uputio je predsednici veća Višeg suda u Bijelom Polju, Bojani Radović, koja sudi u navedenom predmetu, zahtev za razrešenje.

Nakon saznanja da je okrivljeni pismenim otpravkom sudu, tražio da mu se postavi drugi branilac, advokat Vlahović je preporučenim dopisom, otkazao punomoćje sa zahtevom za razrešenje te predlaže da sud donese rešenje o njegovom razrešenju i imenuje novog advokata, piše Pobjeda.

Balijagiću je zakazano suđenje za 1. oktobar.

Prema navodima optužnice, Balijagić je 25. oktobra prošle godine, oko 21.10 časova u mestu Sokolac, opština Bijelo Polje, s umišljajem na podmukao način, kada su se oštećeni brat i sestra Jovan i Milenka Madžgalj nalazili u svojoj porodičnoj kući,dok je njihova pažnja bila usmerena na televizijski program i kada nisu očekivali napad, puškom ih lišio života.

Autor: S.M.