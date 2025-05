Karić zgrožen sukobom Anđele i Lepog Miće: Nikad žešće opleo po Gastozu, iskoristio i ovu priliku da ga sroza! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala sukob Anđele Đuričić, Nenada Marinkovića Gastoza i Lepog Miće.

- Anđela je čoveku od 70. godina izgovorila onakve stvari, a čuli ste šta mu je rekla sve večeras. Anđela i Gastoz su pokazali jako loše postupke i oni da su razdvojeni, oni bi haos pravili - rekla je Aneli.

- Da li misliš da se oni zato drže zajedno? - upitala je Ivana.

- Naravno jer se sve dogovaraju ispod pokrivača sve. Oni su ljudi sa tankim dušama i dugačkim jezicima. Anđela je loš čovek, samo se dobro prikriva - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je Anđela pukla kada je Mića rekao Gastozu da će je ostaviti kada vidi po*no klipove? - upitala je Ivana.

- Naravno da joj nije dobro od toga, zato što najstrašnije osuđuje nas. Svesna je svojih grešaka, vređa sve nas žene jer smo na žurkama pile pivo. Setimo se kakvi joj klipovi kruže napolju i šta je sve radila, naravno da joj nije dobro. I ona i Gastoz ponižavaju sve žene, a mi koje smo majke imamo veću težinu. Kada njen dečko izađe napolje i kada vidi šta je radila, onda ćemo se videti - rekla je Aneli.

- Stefane, ajde prokomentariši mi ovaj sukob? - upitala je Ivana.

- Ja sam bio šokiran onog trenutka kada je Anđela stala uz Enu, tad sam video neku netrpeljivost njenu jer Lepi Mića nije uz nju kao što je uz Aneli. Mislim da ona nije ispala fer kada ga je pitala sinoć da li je zaljubljena u Gastoza, to je bilo suvišno. Posle toga je Mića njoj svašta rekao, to ne podržavam. Znam kakvo je to bilo drugarstvo i prijateljstvo, ne mogu da verujem da je Gastoz dozvolio sebi da krene na Miću - rekao je Stefan.

- Da li misliš da je Anđela iskrena kada tebe izuzima iz gornjeg doma ili smatraš da sam to i ja? - upitala je Ivana.

- Ja se uvek provučem kroz njihove svađe i uvek me provače kroz sukobe. Meni niko ne puni glavu, dovoljno sam sazreo da mogu neke stvari da vidim i sklopim neke kockice. U svakom momentu kažem svoje mišljenje - rekao je Stefan.

- Šta te je najviše šokiralo kada su u pitanju teške reči koje su pale sinoć? - upitala je Ivana.

- Pa te optužbe da je gej, ali suvišno je i da on umeša njenog tatu u sukob. Užasno mi je šta je sve Gastoz izgovorio Mići - rekao je Stefan.

Autor: N.Panić