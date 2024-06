ĐEDOVIĆ URNISAO JANJUŠA: Siguran da od sebe pravi žrtvu zbog fanova, žestoko razvezao jezik! (VIDEO)

Ne može da veruje kako se Janjuš ponaša nakon Anelinog abortusa!

Marko Đedović sedeo je na krevetu sa Aneli Ahmić ina sve načine pokušavao da je uteši i uveri koliko se Marko Janjušević Janjuš loše ponašao pre njoj.

- On je sinoć pričao da mu je laknulo, dobaciovao. On priča kako mu je teško, to da bi čule babe. Ti si ušla razlupana, a to je uvek tako, kad pomisliš da nema gore. Posle ovakve godine i teških stvari uvek bude nešto dobro - rekao je Đedović.

Autor: A. N.