IZMRCVARILI SU TE, PA TE JOŠ I TUŽE: Đedović razvezao jezik, Janjuševu bivšu proglasio MONSTRUMOM! (VIDEO)

Marko šokiran dešavanjima, ne može da veruje da je nakon svega još i dobila tužbu!

Marko Đedović i Aneli Ahmić sedeli su ispred Bele kuće i komentarisali tužbu koje je dobila od supruge Marka Janjuševića Janjuša.

- On je prešao granicu, koju su se oni dogovorili. Kad se on vratio drugi put, bio je jako zamišljen - rekla je Aneli.

- Prvi put kad se vratio otišao je da vata Maju i pipa joj d*pe. Nikad nije bila ovakva bruka i sramota - dodao je Đedović.

- Mene je sramota da izađem, sramota me je od vas, sramota me je neko da me zagrli. To mi je bilo mučno i najgore - pričala je Aneli.

- Izmrcvarili su te, izvukli utrbu i još te tuže - rekao je Marko.

- Trebao je da kaže da me ne tuže - poručila je Ahmićeva.

- Kidaju joj utrubu, pa je tuže. Kakvi monstrumi - rekao je Đedović.

Autor: A. N.