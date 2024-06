OVO JE KRAJ: Sita se uključila u emisiju, podržala Anelin abortus, pa optužila Staniju da je preotela Norin novac! (VIDEO)

Žestok sukob!

U toku je specijalna emisija ''Elita'', a voditeljka je Dušica Jakovljević. Večeras je ugostila Radomira Takija Marinkovića i Staniju Dobrojević. Sita Ahmić ukljičila se preko poziva.

Dobro veče, Sita. Kako si doživela Anelin odlazak na abortus - pitala je Dušica.

Juče je bio jako težak dan, bilo je jako potresno. Ona je to odlučila i poštujemo njenu odluku. Jedva čekamo da izađe, da je zagrlimo i oporavimo od svega ovoga - odgovorila je Sita.

Njoj je jako značila tvoja poseta. Ipak, odlučila je da sebi malo olakša život. Da li misliš da je prvi put radila promišljeno - rekla je voditeljka.

Kroz ceo rijaliti je radila srcem, a sad je prvi put razmišljala. Šta god da je uradila, podržala bih je. Ostavila je emocije po strani, svesna je da bi imala njega na grbači ceo život. Mislim da je ovo definitivno kraj njih dvoje, ne može više da ga gleda - rekla je Sita.

Da li si se bojala da će pokleknuti - pitala je Dušica.

Bojala sam se, ali znala sam da neće. To je sve bio pokušaj manipulacije, da on dokaže da može da je vrati. Znala je ona kakav je, ali emocije su bile jače. On je klasičan foliranat, za mene niko i ništa. Sad sam tek naučila to igranje rijalitija - kazala je Sita.

Poslali su mi isečak Site koja kaže da sam lažirala trudnoću - rekla je Stanija.

Pomislila sam to jer je rekla da je išla pod Ostrog pre rijalitija, a pre ulaska je rekla da je imala spontani ima zbog nas - objasnila je Sita.

Ovo je veliki lažov. Kad sam izjavila da je zbog vas? Možete da verujete samo kad vidite da ja izgovaram te reči. Nemoj da lažeš više, jako si zla. Ti si monstrum koji stavlja reči u moja usta.

Nisam ja monstrum, nego ti i onaj tvoj kepec. Ne upadaj mi u reč, kad pričam o sestri - kazala je Ahmićeva.

Ti pominješ Asmina, koji se isto kao i ja, brani od tvojih laži - rekla je Stanija.

Tražićeš izvinjenje - rekla je Sita.

Vi ste mene tipovale. Pokazale ste kakve ste - rekla je Stanija.

Obična jeftina žena, prostakuša. Uzela si Norine pare - odbrusila je Sita.

Ja koja imam stan, auto i karijeru. Meni ne treba Asminov novac, nego tebi. Karma maše - rekla je Stanija.

