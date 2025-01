Stavili sve karte na sto! Luka i Sandra konačno priznali jedno drugom šta osećaju, ona ZAURLALA: Ideš mi na živce, šta mi malo pre prebacuješ?! (VIDEO)

Zaorilo se!

Luka Vujović i Sandra Obradović seli su na kauč, te su porazgovarali o njihovom odnosu.

- To za Aneli, ja to ne treba da komentarišem, ja nju gledam totalno drugačije. Bez obzira šta su oni uradili, ja nikada u životu ne bih bio sa osobom s kojom je Mateja bio. Gledaoci što je stiglo pitanje, sve su u pravu, ali kako da utičem da se to promeni - rekao je Luka.

- Ti pričaš kao da je to samo sa moje strane i opet mi namećeš - rekla je Sandra.

- Ne zaslužuješ nekoga kao što sam ja, radiš okolo šta radiš, malo uključi mozak...Ja da hoću da ti zaslužuješ mene, ja bih to uradio - rekao je Vujović.

- Znači ti namerno radiš stvari da bih ja videla, je l' - pitala je Sandra.

- Ne postavljam se prema tebi kao prema osobi s kojom bih bio u ozbiljnoj vezi. Ja nemam potrebu da sa tobom provodim 24 sata vreme. Ja sam iskren, ali ja povredim tebe, a da se družimo i da smo 24 sata, prija mi, ali u drugom kontekstu ne - rekao je Luka.

- Što mi malo pre prebacuješ jer kao ja čekam nešto...Sada mi opet ideš na živce - zaurlala je Sandra.

- Eto, sada se opet dereš, ti stvarno nisi normalna - rekao je Luka.

- A ti si normalan kada kreneš da urlaš na mene i da se dereš...Ja ne mogu da verujem. Za četiri meseca nisi naučio da ne volim da mi se neko kliberi kada pijem kafu, pa i mentol bi to shvatio - rekla je Sandra.

- Je l' si ti toliko zaljubljena u mene - pitao je Luka.

- Šta te briga kada nisi ti u mene?! Imam prava da budem zaljubljena u koga hoću - rekla je Sandra.

- Ako je tvoj stav da sam spominjao lika i da sam ljubomoran, onda neću da pričam s tobom više nikada - rekao je Luka.

- Prekini da se sprdaš sa mnom - rekla je Sandra.

- Daj Bože da uđeš s nekim u vezu, daj Bože da uđeš s Janjušem - rekao je Vujović.

Autor: Nikola Žugić