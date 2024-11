Više nema dalje: Sofija do koske raskrinkala poglede i flert Teodore Delić i Naje (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje je pročitao Sofiji Janićijević.

- Pa kako dopusti Naju da te grli na žurci - glasilo je pitanje.

- To je zbog Teodore. Najo i Terza su stajali, ona je sedela za onim aparatom sa Bebicom, on je bio okrenut leđima, Teodora ka meni, Najo mi pričao da će da se okrene, on namigne, ona namigne. Nema veze sa mnom lično, jer je Terza bio s druge strane. On je hteo na svaki način da privuče sinoć Teodorinu pažnju, i mislim da je u tome uspeo - rekla je Sofija.

- Ja sam se zakleo ono veče, nisam trebao, ali je došlo na ono što sam tada rekao - rekao je Terza.

- Šta ja mogu da kažem kada je moj dečko rekao da je to video - rekla je Teodora.

- Da, video sam, tada je bila okrenuta ka tamo, nema šta da komentarišem - rekao je Bebica.

- Ovo su totalne gluposti, apsolutno nisam gledala, čiju pažnju su hteli da privuku to je njihova stvar - rekla je Teodora.

- Posle godinu dana treba da se blamiram i da odgovaram na ove gluposti. Otišao sam napolje sinoć i to je to - rekao je Macanović.

- On je to video sinoć, pa je imao se*s sa mnom, pa mogu da pomislim da me je iskoristio - rekla je Teodora.

- Malo pre sam video ponovo, završili smo, ovo su budalaštine što priča i ne zanima me - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić