Haos za stolom!

Miloš Radulović Soni, ovonedeljni vođa, te je reč dao Marku Đedoviću.

- Ja pola nisam ni čuo, nikada nije bilo ovako. Gastoz je zavidan svim muškarcima koji su ušli u vezu, jer on nije u vezi sa Anđelom - rekao je Đedović.

- Uroš je zavidan na medu, voleo bi i on da ima jednog medu. Na treće mesto bih stavila Ivana, on je zavidan svojoj bivšoj ženi na tome što može da nalazi frajere, da ih menja - rekla je Sofija.

- Navešću Bobu, tj. Kadru, koji je ljubomoran na sve uspešne pevače, ljubomoran je što Terza vodi ljubav sa Sofijom, a on to nije mogao. Na drugo mesto ću staviti Munju i stojim pri tome da je zavidan na Terzu na njegov neuspeh, koji on vidi kao uspeh - rekla je Teodora.

- Pod broj jedan je čovek koji i ovde i napolju ima propali i neuspeli život, a to je Ivan. Meni tvoj ku*ac ne treba, nije trebao ni Jeleni, ne treba ni meni. Druga osoba je Ena, zavidna je zbog pažnje koju joj Peja ne pruža.... Broj tri, eto može biti Soni - rekla je Branka.

- Mima pokazala si da si zavidna što je Gruja krenuo dalje, na drugom mestu je Korda koji je izjavio da će morati da napravi svađu sa Anom da bi počeo da dobija pitanja gledalaca i novinara i na prvom mestu, neprekosnoveni Ivan Marinković, koji je pokazao da je ljubomoran na Lukinu lepotu, šarm i harizmu i danima je ramzišljao kako da ga eliminiše - rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić