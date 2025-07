Tinja vatra na sve strane: Ena Čolić i Peja ne mogu da sakriju emocije, ovim potezom dokazali da su na korak do pomirenja! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Enu Čolić i Jovana Pejića Peju, koji su progovorili o svom odnosu van Bele kuće.

- Šta se dešava sa Gastozom? - upitala je Ivana.

- Mi smo se kontali, ja sam njega uvek branila. Mislim da je krenuo da me pljuje zbog sujete i neke potencijalne ugroženostim, ali mislila sam da će ga to proći kada se završi Elita. Nažalost, nije jer me više puta podbo, ali ni ja mu nisam ostala dužna - rekla je Ena.

- Mene zanima što vi ne popričate? - upitao je gledalac koji su se uključivali.

- Ja mislim da nam treba jedan razgovor. Ne znam zašto se Peja smeje dok ovo pričam - rekla je Ena.

- Slatka si mi - rekao je Peja.

- Je l' stvarno? - upitala je Ena.

- Pa šta ću, moram da te uhvatim dok ne osedim, da požurim jer sam za tebe mator posle - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić