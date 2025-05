Ena Čolić podvila rep: Pokušala da spusti loptu sa Gastozom i Anđelom, na korak da pređe preko svih poniženja! (VIDEO)

Šok obraćanje!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Enom Čolić o njenom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić.

- Kako komentarišeš Gastozove navode da služiš kao loptica za fliper? - pitala je Ivana Šopić.

- Isto kao i Anđela u ovome za Pavla. On je rekao da nema veze i da treba da je pusti da bude srećna, ne znam zašto se i za mene ne računa isto to, nego se komentarišem kao loptica. Gde ima dima ima i vatre, a odnos u kom neko daje stan za boravak ili život na neko vreme, plaća garderobu sigurno postoji neki odnos, a da li je bila kr*s šema, veza ili korist sa njene strane bez intimizacije ne znam, ali nije prazna priča - govorila je Ena.

- Čini se da Luka i ti iz dana u dan spuštate loptu, da li se to dešava i sa Gastozom? - pitala je voditeljka.

- Za Luku mi je krivo kroz šta prolazi jer sam mu pričala to od početka. Što se tiče Gastoza komentarisala sam i njega kao sukob koji me je najviše povrdio, a to su njih dvojica. Plakala sam zbog obojice, to su odnosi koji su od spolja, a ne ovde stvoreni. To njie spuštanje lopte, nego zbog nečega nekad. Ne mogu da ih gledam kao ljude koje neću više nikad da vidim. Oproštaja sa moje strane neće biti nikad jer se ovo sve dešava na televiziji - nastavila je Ena Čolić.

- Rekla si da si kod Gastoza primetila strastvenije branjenje tebe, sa učesnicima si komentarisala da je on morao da stane u zaštitu da bi morao da opravda da nije u fejk odnosu. Da li stojiš pri tome? - pitao je Ivana Šopić.

- Nisam primetila, nego je to činjenica. Anđela je isto komentarisala da je mene žustrije branio, ali ja i jesam bila napadana ovde svih osam meseci. Komentarisali su da mene brani da bi u njoj izazvao ljubomoru, a mislim da je ovo došlo u skladu kao što je rekao, a to je da ima veće emocije i oseća potrebu da se ponaša drugačije prema drugima, ali nije bilo potrebe mene da zgazi da bi se njoj dokazao - pričala je ona.

- Znači iz fejka sam postao real? - pitala je voditeljka.

- Vaš odnos je poslovna saradnja, ali tvoje emocije su prave. Smatrao je da mora mene da zgazi da bi se njoj dokazao. Ja ne mislim da Anđela likuje bez obzira na sve uvrede, a mislim da ima zent zbog situacija koje je proživela. Mislim da ne likuje i da je to njoj stvorilo strah da ne može da mu veruje, ali je ne pravdam jer mi je ona gore stvari rekla, a on je dao ljudima materijala da me blate i to će se čuti u subotu kad će svi to da vraćaju - nastavila je Ena.

- Imala si žestoke sukobe sa Anđelom i mnogi su govorili da si je verbalno masakrirala, da li misliš da se ona povukla zbog toga? - pitala je Ivana Šopić.

- Ne, mislim da ima neku svoju temu. Kad me potkači, a ja budem raspoložena da odgovorim tako će i biti. Ovo nije spuštanje lopte, mislim sve što sam rekla - dodala je Čolićeva.

