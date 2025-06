Šok potez Aneli Ahmić: Obrnula taktiku i pokušala s Anđelom da spusti loptu, Gastoz je pročitao kao bukvar! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'' i ove noći će Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imati prilike da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Naredna je reč dobila Aneli Ahmić.

- Baš mi je drago što su Sofija i Ena nominovale pre mene i pokazale su ko su i šta su. One nemaju pravo da kažu njoj nešto jer su tri puta gore od nje. Mislim da si ovde sama isforsirala sukob sa mnom i da ti to nije bilo potrebno. Smatram da si pogrešila jer prema tebi nisam imala zlu krv. Spoznala sam dve Anđele u tebi, a to je Anđela koja izaziva na konflikte i Anđelu koja je dobra. Uvek za tebe imam opravdanje zbog toga što si doživela i prošla, a ako tvoj partner to ne može da shvati, onda ti ni ne treba. Ne dopada mi se tvoje ponašanje u poslednje vreme za stolom, izgledaš kao neartikulisana. Mislim da je tvoja i Gastozova veza bila fejk i milslim da niko od vas nije imao emocije. Isforsirala si kada si rekla da smo se Gastoz i ja nabijali na bini, nadam se da ćeš videti taj klip i da će ti biti lakše. Ja nemam nameru da te pljujem sem kad previše pričaš i to me mnogo nervira kod tebe - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Gastoza:

- Što se tiče ovog kepeca ovde, sve najgore mislim o njemu. Tačno se vidi da dolazi iz rupčage, fali ti vinjak ispred da piješ. Ne mogu da verujem da lik stoji i pravda se Eni koju je vređao, a Sofiji s kojom se muvao. On meni nema pravo da kaže da sam glupa jer je on sve pokazao i dokazao svojim postupcima. Nikada te nisam čula da si nešto pametno rekao, tvoja izlaganja nikome nisu smešna. Mislim da si loš čovek i loša osoba, nemaš nikakav kvalitet. Ti si veći folirant nego Anđela i zato ću poslati njega. On je mene napao jer se uplašio da će me narod podržati. On ima mržnju prema meni jer se boji da li ću ja ispasti žrtva - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić