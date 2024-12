Ivan Marinković promenio ploču: Pokušao da spusti loptu sa Anđelom, Karić odmah pročitao njegovu taktiku! (VIDEO)

Žestok haos tokom debate!

U toku je još jedna debata, a današnja tema je da li prijateljstvo može da preživi promene.

Moderator je Marko Đedović, članovi prve grupe su Milena Kačavenda, Stefan Karić, Borislav Terzić Teza i Ivan Marinković, dok su u drugoj drupi Anđela Đuričić, Miljana Kulić, Aneli Ahmić i Aleksandra Nikolić.

Svoj stav iznela je Anđela.

- Kad mi je bilo najteže značila mi je i ruka neprijatelja. Ja njemu nisam to ni sad zaboravila, napomenula bih to i ispljuvala za ostalo. On kad je meni rekao: "Evo ti 5000, ali Gastozu treba jači želudac za tebe", tu je gotovo. Rekao si to zbog šeste sezone - govorila je Anđela.

- Je l' zbog Gastoza došlo do promne? - pitao je Đedović.

- Naravno, on njega ne podnosi - rekla je Anđela.

- Ja sam vezu komentarisao kad su počeli nešto da imaju. Ja sad mislim, uz malo promena... Ja sam mislio za želudac jer on nije bio zaljubljen u Anđelu i svakome treba da bi bio sa ženom koja mu se ne dopada - pravdao se Ivan.

- Mislio je da Gastozu treba želudac za mene zbog šestice - dodala je Đuričićeva.

- Ti si njoj posle toga u svakoj rasprave govorio p*deže i da li je oprala zube - rekao je Đedović.

- Za mene su to doskočice kad mi neko stane na žulj. Ja sam rekao da bih za prijatelja slagao, kao što sam za nju prećutkivao - pričao je Marinković.

- Ja nisam branio Anđelu u toj situaciju, ali nikad joj ne bih u svađi prebacio takve stvari. Ovde smo dugo godina i to onda nije iskreno - umešao se Karić.

- To nije doskočica nego p*derska provokacija. Jedno je kad ti hoćeš da pecneš, a drugo kad direktno zabodeš prst u oko. Ti bi sad da spustiš odnos sa Anđelom, zbog Aleks - komentarisala je Milena.

- On se sad pere zbog odnosa sa Aleksandrom - rekao je Stefan.

- Od toga nema ništa, ja ću da ga vređam do kraja. Čist dokaz tvog spuštanja sa loptom je Milena, svaki dan dolaziš kod nje, a vi ste na sudu. Ona je meni sve rekla - poručila je Anđela.

Autor: A. Nikolić