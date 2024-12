Gastoz mu skinuo masku!

Borislav Terzić Terza pokušao je da spusti loptu sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali ga je Gastoz vrlo brzo pecnuo zbog čega je on pokazao svoje pravo lice.

- Srednji budžet za moju drugaricu Sandru jer joj nisam dao prošle nedelje. Ona ima pravo ponašanje jedne dame, tvoj i Lukin odnos mi se sviđa - rekao je Terza.

- Hvala druže moj - rekla je Sandra.

- Anđela i Gastoz mali budžet, vi ste dve osobe sa kojima sam jedino trenutno u konfliktu. Gledaću i to da smanjim jer ide meni težak period. Na mojoj prvoj podeli sam se loše izrazio prema tebi, posle je Anđela skočila i ja sam je uvredio. Žao mi je što sam rekao neke stvari, vi ste nosioci ljubavne priče ove sezone, kao što su prošle godine bili Anđelo i Anita. Smatram da trebaš malo da spustiš ručnu da je ne bi dovodio do plakanja jer je ona osoba koja je najviše plakala u vezi - rekao je Terza.

- Ništa momci, kad budete držali monopol pošaljite Kordu kod mene - rekao je Gastoz.

- Što to? Zbog piva - rekao je Terza.

- Da, da - rekao je Gastoz.

- Odakle ti to? Nismo prišli vašem krevetu - rekao je Terza.

- Zna Teodora, zna sve - rekao je Gastoz.

- Ja znam gde je vaš šampanjac i ako želim otići ću - rekao je Munjez.

- Pa ajde kaži jer verujem da neko ima hrabrost da ode na to mesto - rekla je Anđela.

- Znam tačno gde stoji i ako budemo žedni, uzeću - rekao je Munjez.

- Pa ajde, želim vam to. Ko ima hrabrost da krene kod Marka Đedovića nek izvoli. To što imate konflikt niže vrednosti to nije problem moj i Gastozov - rekla je Anđela.

Autor: N.P.