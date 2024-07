Pokušao da spusti loptu: Rajačić dao sve od sebe da izgladi odnos sa Urošem Stanićem, on ga vratio na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Podsetio ga da mu je vređao majku!

Uroš Rajačić dodelio je budžet Urošu Staniću, te je pokušao da spusti loptu sa njim, što je Uroš odmah provalio i udario mu kontru.

-Uroše mislim da te neki ljudi koriste, žele da imaju mir sa tobom da ih ne bi provocirao, ali osim toga sve ti je loše. Ti nećeš moći na ulicu da izađeš ako nastaviš tako da provociraš. Tužbama ne možeš ništa da rešiš. Ja sam tebi sve rekao pre neki dan - rekao je Uroš R.

-Kad si mi rekao, ja sa tobom ne pričam - rekao je Uroš Stanić.

-Tebe gluplji ljudi iskorišćavaju jer su retardi, ali na kraju svega ti si retard - rekao je Uroš R.

-Ja se ponosim sobom kako sam proživeo ovaj rijaliti. Ponosim se kako sam preživeo ovu sezonu, ti meni pretiš nešto. Na sve moguće načine si mi vređao majku, ja tebi nijednog člana porodice nisam ušao. Ušao si sa ciljem da mi uzmeš Janjuša, uzeo si ga i eto ti ga - rekao je Uroš R.

-Lakiću umeo si da igraš jeftini rijaliti, ali ti si ozbiljan provokator. Da si nastavio da me provociraš, sigurno bi uspeo. Radiš me na kompleks, lep si imaš dobru građu. Mislim da si dobar momak i da si van ovoga - rekao je Uroš.

-Mi se nećemo svađati kao ovi degenerici poslednju nedelju. Ja imam lepo mišljenje o tebi i to je to - rekao je Lakić.

-Matora ti si meni mnogo dobar lik, žao mi je što nemam da ti dam veći budžet. Gotivim te, ali razvališe te ovde, za šta si sama kriva - rekao je Uroš.

-Ovo je najbolje za mene što je moglo da se desi - rekla je Matora.

-Lejdi sviđa mi se što si se ugasila, ne mogu da verujem da si svakoj osobi na sve odgovarala. To si možda ti, možda nisi, ali meni ono nije bilo realno - rekao je Uroš.

-Ja ne radim ništa na silu, takva sam i to je to. Ja puštam ljude do neke granice,

